กาแฟพันธุ์ไทยเปิดสาขา 24 ชั่วโมง เสริมฐานลูกค้านักศึกษา ฟรีแลนซ์

ผู้จัดการรายวัน 360 - กาแฟพันธุ์ไทยเดินเกมการตลาดเชิงรุก เปิดให้บริการร้านกาแฟ 24 ชั่วโมง นำร่อง 6 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการพื้นที่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในหลากหลายช่วงเวลา ทั้งนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการหาสถานที่อ่านหนังสือ กลุ่มฟรีแลนซ์ที่มองหาสถานที่ทำงาน หรือเจ้าของธุรกิจอิสระที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หวังสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคจดจำและเชื่อมโยงประสบการณ์ในทุกช่วงเวลาของชีวิต
นางสาวสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด กล่าวว่า “จากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ตลาดฟรีแลนซ์และเจ้าของธุรกิจอิสระในไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มนี้ต้องการความยืดหยุ่นด้านเวลาและสถานที่ทำงานมากขึ้น ขณะที่กลุ่มนักศึกษาก็ต้องการหาสถานที่ติวหรืออ่านหนังสือช่วงดึก ร้านกาแฟที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมงจึงกลายเป็นทางเลือกที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ ช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้าถึงบริการได้ทุกเวลา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อินเทอร์เน็ตไวไฟ ปลั๊กไฟ ในบรรยากาศที่เหมาะสมกับการนั่งทำงานหรือพบปะลูกค้า ส่งผลให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มตลาดที่มีความต้องการบริการตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง”
การเลือกทำเลสำหรับร้านกาแฟ 24 ชั่วโมงต้องเน้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมการบริโภค จึงมีการสำรวจทุกบริบทอย่างละเอียด ทั้งเรื่องคู่แข่ง การเข้าถึง และความปลอดภัย รวมถึงการวิจัยตลาดเชิงลึกจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของร้านในระยะยาว ซึ่งทำเลนั้นต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค มีกลุ่มลูกค้าที่ตรงกับโปรไฟล์ร้านกาแฟ 24 ชั่วโมง และควรเป็นจุดที่เข้าถึงง่าย เดินทางสะดวก ทั้งรถยนต์และการเดินเท้า มีที่จอดรถ บรรยากาศดี มีความปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงกลางคืน มีการวิเคราะห์ตลาดคู่แข่งในพื้นที่ ทั้งจำนวนร้านกาแฟที่เปิดตลอดคืน การบริการ การจัดทำโปรโมชั่น เพื่อหาจุดแตกต่างและช่องว่างทางการตลาด
ร้านกาแฟพันธุ์ไทย 24 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้ทุกช่วงเวลา สามารถสร้างยอดขายได้ตลอดทั้งวันและขยายฐานลูกค้าใหม่จากกลุ่มที่มักใช้ร้านสำหรับทำงานหรือพักผ่อนในเวลากลางคืน โดยกาแฟพันธุ์ไทย นำร่องเปิดให้บริการจำนวน 6 สาขา ดังนี้
1. GIGA EV ลาดพร้าววังหิน กรุงเทพฯ
2. PT Max Park Salaya กรุงเทพฯ
3. PT Max Rest นครชัยศรี นครปฐม
4. คลองหลวง 4 (ถ.พหลโยธิน กม.34) ปทุมธานี
5. ศูนย์อาหารตลาดไท ปทุมธานี
6. สี่มุมเมือง (ตลาดปรุงรส) ปทุมธานี
“พันธุ์ไทยมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพดีควบคู่การส่งมอบบริการที่เป็นมิตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย บริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ ในบรรยากาศผ่อนคลาย และปลอดภัย รองรับการทำงานหรือพักผ่อนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนหรือหลังเลิกงาน และผู้ที่ใช้ชีวิตในช่วงเวลาค่ำคืน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี โดยมีแผนขยายสาขาและบริการในรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นางสาวสุขวสา กล่าว