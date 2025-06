แสงสียามค่ำคืน “เทศกาลผีตาโขน 2568” ณ วัดโพนชัย และ วัดเนรมิตวิปัสสนา

นอกจากงานในช่วงกลางวันที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นสีสันของเทศกาลผีตาโขนแล้ว ในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังจัดเต็มความยิ่งใหญ่ของแสงสีและการแสดงในภาคกลางคืน ภายในบริเวณวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย และ วัดเนรมิตวิปัสสนา ให้ได้ชม (แสงสีจัดแสดงไปจนถึงคืนวันที่ 1 ก.ค.68)

เทศกาลผีตาโขนเป็นหนึ่งในประเพณีพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของไทย จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 นี้ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–30 มิถุนายน เตรียมพบกับขบวนแห่หน้ากากผีตาโขนสุดตระการตา การแสดงพื้นบ้าน และกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวอีสานอย่างลึกซึ้งโดยไฮไลต์กิจกรรม วันที่ 28 มิถุนายน 2568 ได้แก่เวลา 19.00 น. การแสดง Miracle of Lights ผีตาโขน (พิธีเปิด)เวลา 19.30 น. การแสดง Special Miracle of Lights ผีตาโขน-การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประกอบแสง สี เสียงเวลา 20.00 น. การแสดง Miracle of Lights ผีตาโขน Special จุดพลุประกอบการแสดงเวลา 20.30 น. การแสดง Special Miracle of Lights ผีตาโขน-การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประกอบแสง สี เสียงเวลา 21.30 น. การแสดง Miracle of Lights ผีตาโขนเวลา 22.00 น. การแสดง Miracle of Lights ผีตาโขนวันที่ 29 มิถุนายน 2568เป็น วันแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง หรือ ขบวนแห่ผีตาโขนพิธีสู่ขวัญพระเวสสันดร อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง (ขบวนแห่ผีตาโขน)เจ้าพ่อกวนและคณะ นำขบวนแห่ไปวัดโพนชัยแห่รอบโบสถ์ 3 รอบเจ้าพ่อกวนและคณะจุดบั้งไฟขอฝนคณะผู้เล่นบุญหลวงนำหน้ากากผีตาโขนน้อยและผีตาโขนใหญ่ทิ้งลงแม่น้ำหมันวันที่ 30 มิถุนายน 2568พิธีแก่กันหลอน และทำบุญฟังธรรมะ (*ไม่มีการละเล่นผีตาโขน)08.00 น. - 11.00 น. เสร็จสิ้นงานประเพณีที่มา: ททท.สำนักงานเลย