“น้องฟ้า”ไม่หวั่นดราม่ารักแบบสามคนผัวเมีย หลังข่าวดังมีสินค้าติดต่อรีวิวจำนวนมาก

นครพนม – “น้องฟ้า” สาวนครพนมวัย 24 ปี ไม่หวั่นดราม่า เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ทำใครเดือดร้อน เปิดใจเล่าชีวิตรัก 3 คนผัวเมีย กับหนุ่มแฝด “เสือ-สิงห์” เป็นความรักที่มีแต่ความจริงใจให้กัน เผยหลังเป็นข่าวดังมีงานรีวิวทั้งสินค้าติดต่อให้รีวิวจำนวนมาก ยันยังคงทำงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารริมโขงเช่นเดิม ขณะแฟนหนุ่มทั้งคู่ก็ทำงานหาเลี้ยงชีพตามปกติ
กลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ สำหรับเรื่องราวความรักรูปแบบพิเศษของ นางสาวชลธิชา วันลี หรือ “น้องฟ้า” อายุ 24 ปี พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารลมโชย ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สายนครพนม–สกลนคร ฝั่งขาเข้าเมือง พื้นที่ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม หลังเปิดเผยความสัมพันธ์แบบ 3 คนผัวเมีย กับแฟนหนุ่มพี่น้องฝาแฝด จนมีผู้เข้าชมและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้านอาหารลมโชย พบว่าน้องฟ้ากำลังปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดร้านตามปกติ ก่อนเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่า ตนเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อปี พ.ศ. 2568 และทำงานที่ร้านอาหารแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยเรียน เพื่อเป็นรายได้ช่วยเหลือตนเองและเป็นทุนการศึกษา
สำหรับจุดเริ่มต้นของความรักเกิดขึ้นช่วงกลางปี 2568 เมื่อแฟนหนุ่มฝาแฝด ซึ่งเป็นชาวบ้านหนองบัว หมู่ 1 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม เดินทางมารับประทานอาหารที่ร้านกับรุ่นพี่ มีการพูดคุยและแลกไลน์กันแบบขำ ๆ ก่อนจะแยกย้าย กระทั่งเดือนต่อมา ฝาแฝดทั้งสองกลับมาที่ร้านอีกครั้ง และเริ่มติดต่อพูดคุยกันอย่างจริงจังผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จากนั้นความสัมพันธ์ค่อย ๆ พัฒนาโดยไม่มีการตกลงหรือกำหนดเงื่อนไขใด ๆ
น้องฟ้ายอมรับว่า ตนรักและผูกพันกับแฟนทั้งสองคนอย่างเท่าเทียม ขณะที่ฝาแฝดก็ไม่เคยมีปัญหาหึงหวงกัน เนื่องจากเป็นพี่น้องที่เข้าใจกันดี ช่วงแรกต่างคนต่างใช้ชีวิตของตนเอง ก่อนจะค่อย ๆ มาอยู่ร่วมกัน และปัจจุบันใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า 6 เดือนแล้ว มีความสุขและความเข้าใจกันดี
ในด้านการดำรงชีวิต น้องฟ้าเล่าว่า แฟนฝาแฝดทั้งสองมีต้นทุนชีวิตไม่สูง ฐานครอบครัวยากจน เรียนจบเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนออกไปรับจ้างทำงานทุกประเภท ทำให้มีทักษะหลากหลาย ปัจจุบันหนึ่งคนมีรถไถ อีกคนมีรถเกี่ยวข้าว รับจ้างงานเกษตร งานขับรถบรรทุก และงานทั่วไป รายได้ทั้งหมดจะนำมาให้ตนเป็นผู้เก็บออมและบริหารจัดการ โดยเปิดบัญชีธนาคารฝากเงินไว้เป็นหลักประกันในอนาคต
น้องฟ้ายังกล่าวถึงกระแสในโลกออนไลน์ว่า คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok มียอดผู้เข้าชมมากกว่า 8 ล้านวิว ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่งผลให้มีผู้ติดต่อเข้ามาให้รีวิวสินค้าและสถานที่จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตนยังคงทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารลมโชยตามปกติ
ด้าน นายจักกรี วงษา หรือ “เสือ” แฝดผู้น้อง ให้สัมภาษณ์สั้น ๆ ระหว่างนำเสื้อครุยมาส่งให้น้องฟ้าที่ร้าน พร้อมกล่าวถึงการใช้ชีวิตร่วมกัน 3 คนผัวเมียว่า “เพราะรัก” ขณะที่ นายกิตติศักดิ์ วงษา หรือ “สิงห์” แฝดผู้พี่ อายุ 23 ปี ยังคงออกไปรับจ้างทำงานตามปกติ
น้องฟ้าทิ้งท้ายว่า กระแสความคิดเห็นในโซเชียลมีทั้งชื่นชมและตำหนิ แต่ตนเลือกเปิดรับเฉพาะกำลังใจ พร้อมยืนยันว่า การใช้ชีวิตของทั้งสามคนตั้งอยู่บนความจริงใจ ช่วยกันทำมาหากิน และไม่เป็นภาระของสังคม ซึ่งถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตคู่ในแบบของพวกเขา