“แม่ชมจูงน้องเกล” ร่วมเปิด “MELAND” สวนสนุกสุดมหัศจรรย์จากจีน

“MELAND” World-Leading Indoor Theme Park สวนสนุกในร่มชั้นนำระดับโลก เปิดแฟล็กชิปโกลบอลแลนด์มาร์คแห่งแรกนอกประเทศจีน บนชั้น 5 สยามพารากอน พร้อมชวน “คุณแม่ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต และน้องเกล” สัมผัสความสนุกระดับเวิลด์คลาส พร้อมยกระดับนิยามใหม่ของ “เอ็ดดูเทนเมนต์” ให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเรียนรู้ และความบันเทิงสำหรับครอบครัวไทย บนพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม.
ภายในงานเปิดตัวมี สันติ ปิยะทัต รมต.ประจำสำนักนายกฯ, เซี่ย จุน ประธานกรรมการ บริษัท Shenzhen Ledi Culture, ถาง เจี๋ย COO and Director of Siam Meland, ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์, มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กก.ผจญ.สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจก.สยามพิวรรธน์, หยาง เสี่ยวหลง อุปทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และณัฐ ครุฑสูต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมงาน
ด้วยผลงานการออกแบบจาก X+ Living ทีมดีไซน์ระดับนานาชาติ ผสานเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่น เข้ากับวิสัยทัศน์ระดับโลก ออกมาเสมือนเมืองแห่งเทพนิยาย อัดแน่นด้วยเครื่องเล่นและกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ภายใน 7 โซน กว่า 500 กิจกรรมเสมือนจริง โดยไฮไลต์น่าตื่นใจ ได้แก่ เช่น “Sea-Merry-Go-Round” ม้าหมุนแฟนตาซีที่จะพาสู่โลกใต้ทะเลอัน และ “Fiship Tour” การเดินทางบนเรือปลาที่จะพาผจญภัย จากท้องทะเลลึกลับสู่ก้อนเมฆหลากสีสัน
พร้อมสัมผัสประสบการณ์ศิลปะ Immersive Art : โดย MELAND ร่วมกับ D'strict บริษัทออกแบบสื่อดิจิทัลระดับโลก นำโปรเจกต์ Light Interaction จาก Arte Kids Park ที่เกาะเชจู มาสู่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการผสานเทคโนโลยีเข้ากับศิลปะได้อย่างสมบูรณ์แบบ