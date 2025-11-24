xs
ครั้งแรกในอาเซียน “นันทมาลี ภิรมย์ภักดี” เปิดตัว “Ferrari 849 Testarossa”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ดร.ดอยธิเบศร์ ดัชนี, สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล, นันทมาลี ภิรมย์ภักดี, มร.ชาลส์ อองตวน เจอร์เนส, วุฒา ภิรมย์ภักดี, วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี, มร.มาร์โก สเปสโซตโต และ มร.เปาโล ดีโอนีซี
Ferrari Far East ร่วมกับ คาวาลลิโน มอเตอร์ จัดงาน “Ferrari 849 Testarossa Southeast Asia Premiere” เผยโฉมยนตรกรรมรุ่นล่าสุด “Ferrari 849 Testarossa” เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ The Pinnacle Hall ไอคอนสยาม โดยมี คณะผู้บริหารคาวาลลิโน มอเตอร์ นำโดย วรวุฒิ และนันทมาลี ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วย Charles Antoine Geneste, Head of Ferrari Southeast Asia & India และ Marco Spessotto, Product Marketing Manager of Ferrari และแขกเหรื่อจากหลากหลายประเทศร่วมงาน

ปรียามล ธนวิสุทธิ์, ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, นันทมาลี ภิรมย์ภักดี และชฎาทิพ จูตระกูล
นันทมาลี กล่าวถึงความนิยมของ Ferrari 849 Testarossa ว่า “ Ferrari 849 Testarossa ถือเป็นการเปิดบทใหม่แห่งยุคของซูเปอร์สปอร์ตคาร์ สายพันธุ์เบอร์ลิเนตต้า หลอมรวมทั้งสมรรถนะอันทรงพลัง และความประณีตหรูหราไว้ได้อย่างลงตัว รถรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสานต่อความสำเร็จจาก SF90 Stradale ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Ferrari ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคต ควบคู่กับอารมณ์ความเร้าใจในการขับขี่อย่างแท้จริง

ภายในงาน คาวาลลิโน มอเตอร์ ยังตั้งใจบริจาคเงินหลังเสร็จสิ้นการจัดงานให้แก่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม 5 แสนบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ธีรรัตน์ จงประเสริฐ, ไปรยา ไทยชาติ, ณัชชา ชัยรุ่งเรือง และพิชญ์นาฏ สาขากร

พศิน ลาทูรัส, จุฑาภา ยามาอุชิ, วรพจน์ พรประภา, นวพรรณ พรประภา และ วศธร พลไพศาล

จิรชัย ไทยชาติ

ธนกร ชวตานนท์, ปิยะเลิศ ใบหยก, นันทมาลี ภิรมย์ภักดี และสุนทรี ใบหยก









