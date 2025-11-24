ครั้งแรกในอาเซียน “นันทมาลี ภิรมย์ภักดี” เปิดตัว “Ferrari 849 Testarossa”

Ferrari Far East ร่วมกับ คาวาลลิโน มอเตอร์ จัดงาน “Ferrari 849 Testarossa Southeast Asia Premiere” เผยโฉมยนตรกรรมรุ่นล่าสุด “Ferrari 849 Testarossa” เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ The Pinnacle Hall ไอคอนสยาม โดยมี คณะผู้บริหารคาวาลลิโน มอเตอร์ นำโดย วรวุฒิ และนันทมาลี ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วย Charles Antoine Geneste, Head of Ferrari Southeast Asia & India และ Marco Spessotto, Product Marketing Manager of Ferrari และแขกเหรื่อจากหลากหลายประเทศร่วมงาน
นันทมาลี กล่าวถึงความนิยมของ Ferrari 849 Testarossa ว่า “ Ferrari 849 Testarossa ถือเป็นการเปิดบทใหม่แห่งยุคของซูเปอร์สปอร์ตคาร์ สายพันธุ์เบอร์ลิเนตต้า หลอมรวมทั้งสมรรถนะอันทรงพลัง และความประณีตหรูหราไว้ได้อย่างลงตัว รถรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสานต่อความสำเร็จจาก SF90 Stradale ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Ferrari ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคต ควบคู่กับอารมณ์ความเร้าใจในการขับขี่อย่างแท้จริง
ภายในงาน คาวาลลิโน มอเตอร์ ยังตั้งใจบริจาคเงินหลังเสร็จสิ้นการจัดงานให้แก่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม 5 แสนบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง