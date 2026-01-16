RoV เปิดตัว "กิตงาย" ในฐานะ Ambassador of Valor คนแรก!

หลังจากที่เกมคู่แข่งเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไปก่อนหน้านี้ ทาง RoV ก็ไม่น้อยหน้า เปิดตัว "กิตงาย" สตรีมเมอร์ชื่อดังในฐานะ Ambassador of Valor คนแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมปล่อยวิดีโอแนะนำประวัติความยาวกว่า 22 นาที
"กิตงาย" ชื่อจริง กฤษฎา ปิมลือ เป็นสตรีมเมอร์และอินฟลูเอนเซอร์เกม RoV ที่เริ่มต้นเส้นทางในวงการตั้งแต่สมัยเรียนในฐานะนักกีฬาอีสปอร์ต เคยแข่งในรายการระดับนานาชาติ และได้รับการยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยสกิลการเล่นที่โดดเด่น จนเป็นที่รู้จักในวงการอีสปอร์ต
หลังจากเลิกแข่ง "กิตงาย" เริ่มสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับ RoV ลงช่อง YouTube: กิต งายย และได้รับความนิยมจากแฟน ๆ RoV อย่างมาก จนมีผู้ติดตามมากกว่า 4.75 ล้านคน ปัจจุบันสังกัด Ampverse ในฐานะครีเอเตอร์ และยังคงสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับ RoV อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรักและความทุ่มเทในเกม RoV ที่สร้างคอนเทนต์คุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ "กิตงาย" ได้รับเลือกเป็น Ambassador of Valor คนแรกอย่างเป็นทางการ
สำหรับตำแหน่ง Ambassador of Valor ยังไม่มีการเปิดเผยแน่ชัดว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง ต้องมารอติดตามกันว่าบทบาทใหม่ของ "กิตงาย" กับ RoV จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ต่อไป
