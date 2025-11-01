หนังม้วนใหม่! “เดโช” ถอนแค้น “สุริยันต์เล็ก” ในศึก ONE ลุมพินี 131

ศึก ONE ลุมพินี 131 มอบความมันเต็มร้อย ถ่ายทอดสดส่งตรงไปยังผู้ชม 195 ประเทศทั่วโลก โดยนักกีฬาทั้ง 24 คน พร้อมใจกันโชว์ฟอร์มเต็มที่เพื่อชิงแต้มชัยมาครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอกของรายการ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” มวยหมัดโหด วัย 29 ปี จากมหาสารคาม เปิดศึกรีแมตช์เดือดกับ “เดโช ป.บริรักษ์” คู่ปรับเก่า วัย 22 ปี จากสงขลา ที่หวังถอนแค้นให้สำเร็จ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
เปิดเกมมา “สุริยันต์เล็ก” และ “เดโช” ต่างจ้องหาจังหวะเข้าทำแบบไม่ประมาท ก่อนที่ “เดโช” จะเริ่มเดินเครื่อง ออกอาวุธหลากหลาย ส่วน “สุริยันต์เล็ก” ก็เดินบดถึงวงในหวังปล่อยหมัดเด็ดให้เข้าเป้า หลังซดกันอย่างมันครบ 3 ยก กรรมการชูมือให้ “เดโช” เป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ ล้างตาเอาคืนรุ่นพี่ได้สำเร็จ
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “รุสตัม ยูนูซอฟ” ดาวรุ่งไฟแรง วัย 18 ปี จากรัสเซีย เก็บชัย 5 ไฟต์รวดในรายการ ปะทะแกร่ง “เพชรสุขุมวิท ต้อมทุ่งใหญ่” มวยสายแข็ง วัย 27 ปี จากนครศรีธรรมราช ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
เปิดฉากยกแรก “เพชรสุขุมวิท” ออกมาสู้ด้วยความรัดกุม ก่อนพลาดโดน “รุสตัม” สาดแข้งซ้ายเข้าใส่ ตามซ้ำด้วยหมัดเข้าเต็มหน้า ส่งนักสู้เจ้าถิ่นร่วงนอนคาเวที แม้จะพยายามฝืนลุกขึ้นสู้เต็มที่แต่ไม่เป็นผล “รุสตัม” จึงชนะไปด้วยการน็อกเอาต์ในเวลา 1.44 นาทีของยกแรก ยืดสถิติไร้พ่าย 16 ไฟต์ตลอดอาชีพ และเป็นการชนะรวด 6 ไฟต์บนเวทีนี้ พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านเป็นครั้งที่ 3
ตลอดการแข่งขันสุดเร้าใจในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีจอมบู๊ 2 ราย ได้แก่ “รุสตัม ยูนูซอฟ” และ “โมฮาเหม็ด ตาวฟิก” โชว์ลีลาปิดเกมโดดเด่นถูกใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” สั่งแจกโบนัสพิเศษให้เป็นรางวัลคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท)
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 131
คู่เอก เดโช ป.บริรักษ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
คู่รอง กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
บัวเขียว ป.เปาอินทร์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ แมมมอส ส.สละชีพ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
โมฮาเหม็ด ตาวฟิก (โมร็อกโก) ชนะทีเคโอ เพชรเมืองเหนือ ต๋องขาวเชียงใหม่ นาทีที่ 1:30 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
กาเบรียลเล โมราม (บราซิล) ชนะคะแนนเอกฉันท์ น้องฟ้าใส ท็อป พีเค.แสนชัย (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ดาวแดง เอ็นนี่มวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิคคิวซัง ส.สละชีพ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
รุสตัม ยูนูซอฟ (รัสเซีย) ชนะน็อก เพชรสุขุมวิท ต้อมทุ่งใหญ่ นาทีที่ 1:44 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
อาร์เธอร์ คลอปป์ (ฝรั่งเศส) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จู ช่วย (จีน) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
กาเบรียล เปเรรา (เวเนซุเอลา) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทากุ (ญี่ปุ่น) (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
อเล็กซานเดอร์ ข่าน (ไทย-ฝรั่งเศส) และ เซอิยะ มัตซึดะ (ญี่ปุ่น) ไม่มีผลการแข่งขัน (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
จี เชง ฟีบิ โล (ฮ่องกง) ชนะคะแนนเอกฉันท์ แมดิสัน คลัตต์ (ฝรั่งเศส) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
เมห์ราบ แมมแมดซาดา (อาเซอร์ไบจาน) ชนะซับมิชชัน ชาซาดา อาตาเอฟ (เติร์กเมนิสถาน) นาทีที่ 3:58 ของยก 3 (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)