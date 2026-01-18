สกัดจับคาถนนเถิน-ทุ่งเสลี่ยม!กระบะติดคอกดอดขนไม้เถื่อนจากเชียงใหม่จ่อส่งมุกดาหาร

เชียงใหม่-เจ้าหน้าที่ป่าไม้สกัดกระบะบรรทุกเสริมคอกเหล็กคลุมผ้าใบคล้ายรถขนผัก 2 คัน หลังขับผ่านถนนเถิน-ทุ่งเสลี่ยม จากเชียงใหม่ปลายทางมุกาดาร พบซ่อนไม้เถื่อนไม้หวงห้ามเต็ม 2 คัน มูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท
เจ้าหน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง สืบทราบว่าขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าได้ลักลอบขนไม้เถื่อน ไม้แปรรูปประเภทไม้ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ออกจากพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ไปส่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายครั้ง ในคืนวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมานายกรัณย์พล แสงทอง แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง นายกมล ร่างมณี ผู้อำนวยการส่วน ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษชุดที่ 1 สจป 3 (ลำปาง) หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ 19 (แม่มอกตอนขุน) นำกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตั้งสกัดกั้นตรงจุดตรวจยาเสพติดสะเลี่ยมหวานบนถนนสายดังกล่าว พื้นที่หมู่บ้านสะเลียมหวาน หมู่ 3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
กระทั่งเวลา 23.45 น.วันเดียวกันเจ้าหน่าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะบรรทุกเสริมโครงเหล็ก ป้ายทะเบียน จ.มหาสารคาม ขับผ่านมาจึงได้เรียกตรวจสอบ พบมีนายสุมิตร อายุ 50 ปี ชาว จ.สุรินทร์ เป็นคนขับ จึงได้ขอตรวจค้นพบที่หลังรถคลุมผ้าใบไว้อย่างมิดชิดเหมือนรถยนต์กระบะบรรทุกพืชผลทางการเกษตร เมื่อเปิดผ้าใบที่คลุมออกปรากฎพบไม้แปรรูอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเป็นไม้ชิงชันจำนวน 45 แผ่นเหลี่ยม ปริมาตร 3.11 ลบ.ม.มูลค่าความเสียภายภาครัฐมากถึง 933,000 บาท
สอบถามนายสุมิตรให้การรับสารภาพว่าได้รับไม้ชิงชันชุดนี้มาจากอำเภอแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ โดยมีชายในพื้นที่ว่าจ้างให้ขนไปส่งที่ปลายทาง จ.มุกดาหาร เป็นเงินเที่ยวละ 20,000 บาท และเคยทำมาแล้ว 2 ครั้ง วิธีการคืออำพรางไม้แปรรูปไว้เหมือนรถบรรทุกพืชผักผลไม้
ต่อมาเวลา 01.30 น.วันที่ 18 ม.ค.นี้ เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันได้ขับตรวจตราไปบนถนนสายเดียวกัน เมื่อไปถึงหน้าโรงเรียนเวียงมอกวิทยาเขตหมู่บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ 14 ต.เวียงมอก อ.เถิน ได้พบรถยนต์กระบะอีกคันลักษณะคล้ายรถที่ถูกพึ่งสกัด โดยเป็นกระบะสีเทา ป้ายทะเบียน จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่จึงได้ให้สัญญานหยุดตรวจ พบมีนายนายศราวุฒิ อายุ 43 ปี ชาว จ.สุรินทร์ เป็นคนขับ เมื่อเปิดผ้าใบหลังรถพบซุกซ่อนไม้แปรรูปเต็มลำเช่นกัน โดยเป็นไม้ชิงชันจำนวน 49 แผ่นเหลี่ยม ปริมาตร 3.22 ลบ.ม.มูลค่าความเสียภายภาครัฐมากถึง 966,000 บาท
เบื้องต้นนายศราวุฒิให้การรับสารภาพว่าขับรถไปรับไม้แปรรูปที่อำเภอแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นำไปส่งที่ จ.มุกดาหาร แลกกับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมนายสุมิตรคนขับรถคันแรกและนายศราวุฒิคนขับรถคันที่ 2 พร้อมของกลางทั้งหมดส่งดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมายต่อไป.
