"ดีเอสไอ-กรมอุทยานฯ" ยึดไม้แปรรูปลักลอบตัดจากเขตอุทยานแห่งชาติ มูลค่ากว่า 300 ล.

MGR Online - ดีเอสไอ ร่วมกับกรมอุทยานฯ บุกโรงงานไม้ จ.หนองคาย จับกุมขบวนการลักลอบตัดจากเขตอุทยานแห่งชาติมาแปรรูปผิดกฎหมาย ความเสียหายมหาศาล
วันนี้ (15 ธ.ค.) เวลา 14.00 น. ณ โกดังบริษัท เอสซี เจริญทรัพย์ 789 จำกัด จ.หนองคาย นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม , นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช , นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแถลงข่าวกรณี ดีเอสไอ ร่วมกับกรมอุทยานฯ ยึดไม้ลักลอบตัดจากเขตอุทยานแห่งชาติในโกดังโรงไม้นายทุนจีน จ.หนองคาย มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รับการแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติในเขตภาคเหนือ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สั่งการให้กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ทำการสืบสวนเป็นเลขสืบสวนที่ 114/2568 โดยเจ้าหน้าที่กองกิจการอำนวยความยุติธรรมได้สืบสวนร่วมกับ เจ้าหน้ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่ามีรถบรรทุกสิบล้อดำเนินการขนไม้เถื่อนผิดกฎหมาย จากการลักลอบตัดจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน จ.เชียงใหม่ จ.แพร่ จ.ลำปาง และจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือ ส่งเข้ามายังโกดังของบริษัท เอสซี เจริญทรัพย์ 789 จำกัด และบริษัท ล็อควู้ด จำกัด ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ซึ่งทั้ง 2 บริษัทตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน โดยเมื่อรถบรรทุกขนส่งไม้ดังกล่าวมาถึงจะทำการแปรรูปไม้โดยทันที และออกเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายไม้ และส่งออกไม้ดังกล่าวไปยังต่างประเทศ โดยมีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้ามารับไม้ยังภายในโกดังและนำส่งต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง และไม้บางส่วนจะถูกขนส่งต่อไปยังโกดังใน จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดย นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สำนักงานตรวจคน
เข้าเมืองหนองคาย และเจ้าหน้าตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 นำหมายค้นของศาลจังหวัดหนองคาย
เลขที่ ค193/2568 และเลขที่ ค194/2568 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2568 เข้าทำการตรวจค้นโกดังของทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว
โดยจากการตรวจค้นบริษัท ล็อควู้ด จำกัด พบ น.ส.กัญญาณัฐ และ นายอาทิตย์ (สงวนนามสกุล) ทั้งสองคนเป็นคนบริหารจัดการภายในบริษัท ดำเนินกิจการรับซื้อแปรรูปไม้และส่งออกมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 1 ปี อยู่ระหว่างขออนุญาตโรงงานแปรรูปไม้ด้วยแรงคน และจากการตรวจค้นบริษัท เอสซี เจริญทรัพย์ 789 จำกัด พบนาย WU JIAXIN อายุ 21 ปี สัญชาติจีน ชาวเวียดนาม จำนวน 2 คน และชาวลาว จำนวน 8 คน มีนายอู้ อู่เผิง เป็นเจ้าของโกดังและเป็นคนดำเนินงานภายในโกดังทั้งหมด โดยบริษัท ล็อควู้ด จำกัด เป็นผู้จัดทำเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้
นอกจากนี้ คณะพนักงานสืบสวนฯ ได้บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 4 และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ทำการสกัดจับรถยนต์บรรทุกหัวลากพร้อม ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นไม้ที่เคลื่อนย้ายออกจากโกดังของบริษัทฯ ดังกล่าวในคืนวันที่ 12 ธ.ค.68 จากการเปิดตู้พบไม้ประดู่แปรรูปจำนวนมาก จึงได้ทำการควบคุมผู้ขับขี่และรถนำกลับมาที่โกดัง
ซึ่งจากการตรวจนับและจัดทำรายละเอียดบัญชีไม้ของกลาง พบว่ามีไม้จำนวนประมาณ 350 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท และจากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่ากลุ่มขบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการลักลอบนำไม้หวงห้ามส่งออกไปยังต่างประเทศมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมมูลค่า ความเสียหายประมาณ 4,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีนโยบายในการปราบปรามคดีความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบตัดไม้ บุกรุกทำลายแพ้วถางป่าทั้งในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือที่ดินของรัฐ ดังนั้น หากประชาชนพบเห็นการลักลอบตัดไม้ บุกรุกทำลายป่าสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวได้ที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th หรือ สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ)