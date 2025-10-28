อึ้ง!จนท.แกะรอยย้อนจากน้ำปาด-นาหมื่น ก่อนบุกจับไม้เถื่อนตีปะอำพรางเป็นแพกลางเขื่อนสิริกิติ์

น่าน/อุตรดิตถ์ - ยังมีล่องแพ-ค้าไม้กันอีก..เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อช.ลำน้ำน่าน พบท่อนไม้ต้องสงสัยไหลลอยน้ำลงน้ำปาด ก่อนแกะรอยย้อนตามลำน้ำ เจอต้นตอแพไม้เถื่อน นาหมื่น- น่าน กลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ได้สนธิกำลังเข้าจับกุมการลักลอบตัดไม้แปรรูปผิดกฎหมายในพื้นที่รอยต่อ หลังนายคมสันต์ ใจยะสุข หัวหน้า อช.ลำน้ำน่าน ได้รับแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนปราบปรามการลักลอบตัดไม้ในเขตอุทยานฯ ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2568
ช่วงแรกของการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่พบร่องรอยการลักลอบตัดและแปรรูปไม้เต็ง (ลักษณะเป็นท่อนไม้ไหลลอยน้ำ) ในพื้นที่ ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่ในเขต อช.ลำน้ำน่าน แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิด
กระทั่ง 27 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนของ อช.ลำน้ำน่าน ได้แกะรอยและติดตามลำน้ำไปจนถึงบริเวณบ้านปากนาย หมู่ที่ 17 ต.นาทะนง อ.นาหมื่น จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่เขต อช.ศรีน่าน จึงได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ อช.ศรีน่าน เข้าตรวจสอบแพต้องสงสัยของชาวบ้าน
บนแพ พบไม้แปรรูปหวงห้ามจำนวนมาก ประกอบด้วย ไม้ประดู่ ไม้สัก ไม้กระยาแดง (ไม้แดง) และไม้เต็ง รวมปริมาตรทั้งสิ้น 2.042 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐเป็นเงิน 222,545 บาท
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุม นางสำเริง (สงวนนามสกุล) เจ้าของแพดังกล่าว ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของไม้แปรรูปทั้งหมด โดยไม้ของกลางมีลักษณะใหม่สด และไม่มีรูปรอยดวงตราของเจ้าหน้าที่ประทับไว้ จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ จึงได้นำของกลางและผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนของ อช.ศรีน่าน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.