นอภ.บ่อพลอย–ป่าไม้กาญจน์ สนธิกำลังตรวจยึดไม้แปรรูปเถื่อน ซุกในดงอ้อย

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่หลายหน่วยสนธิกำลังกวาดล้างไม้เถื่อน หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดี พบไม้แปรรูปจำนวนมากถูกลักลอบนำมาซุกซ่อนไว้กลางไร่อ้อยในพื้นที่หมู่ 6 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย มูลค่าความเสียหายภาครัฐกว่า 4 แสนบาท
นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอำเภอบ่อพลอย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 68 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุลักลอบซุกซ่อนไม้ผิดกฎหมาย จึงรายงานให้นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบก่อนสั่งการให้ตรวจสอบทันที
จากนั้นเจ้าหน้าที่อำเภอบ่อพลอย นำโดยนายอนันท์ชัย ทองสีนุช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมกำลัง อส. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.2 (บ้านสามหลัง) และตำรวจ กก.5 บก.ปทส. ลงพื้นที่ตรวจสอบตามจุดแจ้งเบาะแส
ถึงที่เกิดเหตุพบไม้ประดู่แปรรูปใหม่จำนวนมาก ถูกกองซุกซ่อนไว้ริมถนนภายในไร่อ้อย โดยมีการใช้กิ่งไผ่และผ้าใบปิดพรางสายตา ตรวจสอบพบเป็นไม้แปรรูปไม่มีรอยตราประทับ รวม 80 แผ่น ปริมาตรรวม 8.079 ลบ.ม. ค่าภาคหลวง 1,085.44 บาท และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายตามราคาท้องตลาดสูงถึง 474,880 บาท
เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบตัวผู้ครอบครองไม้เถื่อนชุดนี้ จึงใช้ดวงตราตีประทับตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนลำเลียงไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.2 (สะพานลาว) พร้อมจัดทำบันทึกรายละเอียดเข้าสู่กระบวนการสืบสวน
จากนั้นได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.หนองรี อ.บ่อพลอย แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในหลายข้อหา อาทิ ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต มีไม้แปรรูปเกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนดไว้ในครอบครอง ลักลอบแปรรูปไม้ในเขตควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ลักลอบนำไม้เถื่อนมาซุกซ่อน มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด