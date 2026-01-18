โซเชียลฯเดือด-จวกเหมือนบ้าอำนาจ!รักษาการสถิติจังหวัดฯ โต้เถียงลูกน้องสาวกลาง สนง.

อุทัยธานี-คลิปเดือดทั่วโซเซียลฯ รักษาการสถิติฯ อุทัยธานี ยกมือถือโต้ลูกน้องกลาง สนง.หลังถูกถ่ายคลิป เมื่อลูกจ้างอ้างทำเพราะกลัวจึงไล่จี้ถาม จนท.รายคนใครอนุญาตถึงขั้นขู่ขึ้นโรงพัก ปชช.เห็นคลิปแล้วมึนบ้าอำนาจหรือไม่? วอนตรวจสอบ
วันนี้ (18 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกสื่อออนไลน์ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังเพจเฟซบุ๊กชื่อ "รับน้องสร้างสรรค์ระดับโคตรพระกาฬ" ได้เผยแพร่คลิปวิดิโอจำนวน 2 คลิป เป็นภาพบุคคลเป็นหญิงจำนวน 1 คน มีตำแหน่งเป็นรักษาราชการแทนสถิติจังหวัด ได้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นหญิงอีกคนหนึ่ง ถึงขั้นที่ต่างฝ่ายต่างหยิบโทรศัพท์มือถือมาบันทึกวิดิโอระหว่างกันและทำการโต้เคียงกันด้วยอารมณ์ที่ตึงเครียด หลังปรากฎคลิปดังกล่ววเผยแพร่ออกไปจากคลิปฝั่งตรงกันข้ามรักษาการผู้อำนวยการ ได้ทำให้มีประชาชนที่พบเห็นได้แบ่งปันหรือแชร์โพสต์นี้ออกไปมากกว่า 1,100 ครั้ง
เนื้อหาในคลิปเป็นการโตเถียงกันหลังจากรักษาการผู้อำนวยการนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน และได้มีหญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นลูกจ้างไม่มีตำแหน่งใดๆ ทำการถ่ายคลิป จึงถูกรักษาการผู้อำนวยการสอบถามและมีการโต้เถียงกัน ก่อนที่รักษการผู้อำนวยการจะเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาถ่ายคลิปตอบโต้บ้าง มีการต่อว่ากันว่าอีกฝ่ายงมีพฤติกรรมเช่นนี้หลายครั้งแล้ว โดยลูกจ้างบอกว่าทุกคนขอให้ถ่ายคลิป ทำให้อีกฝ่ายถือโทรศัพท์มือถือเดินตระเวนไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นั่งทำงานในสำนักงานสถิติ จ.อุทัยธานี เป็นรายคนว่าได้อนุญาตให้ลูกจ้างหญิงคนนี้ถ่ายคลิปหรือไม่ ขณะที่พนักงานแต่ละตนไม่ยอมตอบและบอกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย แต่รักษาการผู้อำนวยการกลับไม่ยินยอมและเค้นสอบถามเป็นรายคน หลายคนบอกไม่รู้เรื่องด้วย สุดท้ายรักษาการผู้อำนวยการบอกว่าให้พนักงานในสำนักงาน 2-3 คน ให้ไปคุยกันที่โรงพัก ขณะที่ลูกจ้างที่ถ่ายคลิปบอกว่ารู้สึกกลัวและเพราะความกลัวจึงต้องถ่ายคลิปเอาไว้ดังกล่าว
ส่วนคลิปที่ 2 ทั้ง 2 ฝ่ายยังคงถือคลิปถ่ายกันอย่างต่อเนื่อง มีการโต้เถียงกันอย่างวุ่นวาย มีการอ้างจริยธรรมข้าราชการ อ้างว่าถูกข่มขู่ มีการรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆ มาสอบถามและชี้แจงกัน เช่น การเข้าไปในห้องสอบข้าราชการทั้งๆ ที่เป็นคนออกข้อสอบซึ่งยังไม่ทันได้ขี้แจงก็จบคลิปเสียก่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อความนอกคลิปในเพจดังกล่าวรอ้างว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและเคยมีผู้ร้องเรียนไปสำนักงานสถิติแห่งชาติแต่เรื่องกลับเงียบหายไป
ในเพจเดียวกันยังระบุอีกเนื้อหาว่าในสำนักงานพบพฤติกรรมของผู้บริหารบางคน ที่ทำให้แม้แต่คนที่ใกล้เกษียณอายุราชการยังต้องขอลาออกก่อน นักศึกษาที่เคยไปฝึกงานถึงกับร้องไห้ซึมเซาเพราะถูกดุด่า ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ฯลฯ อย่างไรก็ตามหลังปรากฎคลิปและข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีการออกมาชี้แจงจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่สังคมโดยเฉพาะชาว จ.อุทัยธานี ต่างจับตามองความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับข้าราชการและลูกจ้างทุกคน
กระนั้นได้มีกลุ่มข่าวอุทัยธานี-Uthai Online ออกมาเผยแพร่คลิปในเรื่องเดียวกันพร้อมระบุว่าพยายามอย่าแชร์คลิปที่ไม่เต็มหรือตัดเป็นบางช่วงออกไป เพราะยังไม่รู้ว่าต้นเรื่องเป็นอย่างไร เพื่อความเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย.