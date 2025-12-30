มท. รับเคส "เพจศูนย์สอบฯ ชื่อดัง " อ้างมีทุจริตสอบท้องถิ่น 68 ส่ง 7 ภาคีเครือข่ายฯ ตรวจ เผย หลายรายจ่ายครบ แต่สอบไม่ผ่าน

สถ.มหาดไทย รับเคส "เพจศูนย์สอบฯ ชื่อดัง " อ้างมีกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น 68 ส่งถึงมือ 7 ภาคีเครือข่ายฯ หลังสัปดาห์ก่อน เพื่งประกาศ คนผ่าน "ภาค ก" 71,176 คน จากผู้เข้าสอบ กว่า 2 แสน เผย เพจดัง ปูด! หลายรายจ่ายเงินแล้วแต่สอบไม่ผ่าน จี้ช่วยกันตรวจสอบบัญชีจริงหรือบัญชีม้า แถมสร้างความน่าเชื่อถืออ้างรู้จัก "ระดับบิ๊ก"
วันนี้ (30 ธ.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า ภายหลัง คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันท้องถิ่น ปี 2568 ในกำกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
ออกประกาศและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2568
เฉพาะ "ผลการสอบ" ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ที่ กสถ. จัดสอบ ไปตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. ทั่วประเทศ ยกเว้น ภาคใต้ 2 เขต และได้ออกประกาศฯ ไปเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา
โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ผู้รับเหมาจัดสอบทั้งระบบ ได้ประมวลผลการสอบจํานวน 8 ภาค/เขต พบว่า เป็นผู้มีสิทธิสอบ 334,382 คน (จากผู้สมัครสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 438,277 คน)
มีผู้รายงานตัวเพื่อมาสอบ 213,030 คน เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก จำนวน 71,176 คน และ สอบผ่าน ภาค ก และ ข จำนวน 47,208 คน
"กสถ.ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแล้ว และเตรียมจัดสอบ ภาคใต้ เขต 1 และ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ.2569 แต่ยังไม่มีการ ระบุสถานที่จัดสอบ แต่อย่างใด"
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด คณะกรรมการ กสถ. ได้ออกข่าวแจกออนไลน์ 1 หน้า ยืนยันว่า สถ. ได้ตรวจสอบ และดําเนินการจัดส่งข้อมูล กรณีที่เพจ Facebook “ศูนย์สอบธรรมศาสตร์” ระบุว่า “มีการเรียกรับเงิน เพื่อทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่น 68 ให้แก่ภาคีเครือข่าย 7 องค์กรหลัก ที่เอ็มโอยู เพื่อให้ตรวจสอบตามหน้าที่อํานาจต่อไป
หลังจาก เพจดังกล่าว ระบุว่า “มีการเรียกรับเงิน เพื่อทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่น 68 โดยสรุปจ่ายเงินไปแล้วแต่สอบไม่ผ่าน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันตรวจสอบชื่อบัญชีที่มีการโอนเงินมีตัวตนจริงหรือไม่ เป็นบัญชีจริงหรือบัญชีม้า โดยบุคคลนี้ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อโดยอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่"
"และกรณีประกาศคําสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่งเป็นของจริงหรือของปลอม ถ้าปลอมมหาวิทยาลัยควรจะต้องแจ้งดําเนินคดีกับบุคคลผู้นี้ แต่หาก เป็นของจริง มหาวิทยาลัยที่อ้างชื่อเกี่ยวข้องอะไรกับการจัดสอบแข่งขันท้องถิ่น 68 มหาวิทยาลัย ควรออกมาชี้แจง"
ในข่าวแจก สถ. ระบุว่า ว่าการดําเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ กสถ. และ สถ. ดําเนินการด้วยความ สุจริต โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ได้มีการวางมาตรการการป้องกันการทุจริตในทุก ๆ ขั้นตอน
ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้สมัครสอบมีเบาะแสเกี่ยวกับการแอบอ้างเพื่อช่วยเหลือให้เป็น ผู้สอบแข่งขันได้ ขอได้โปรดแจ้งสายด่วนศูนย์ดํารงธรรมท้องถิ่น หมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๔ หรือ ๐๘ ๒๑๑๔ ๑๒๓๓
หรือเพจคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่ายต่อไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
มีรายงานว่า ภาคีเครือข่าย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสํานักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
"ภาคีฯ 7 องค์กรหลัก ที่เอ็มโอยู บูรณาการวางมาตรการเข้มข้น เช่น ให้ภาคีสังเกตการณ์ทุกขั้นตอน, เพิ่มความรับผิดชอบมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบ, ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบ และใช้มาตรการเชิงรุก"
เช่น ล่อซื้อและตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อสกัดกั้นการซื้อขายข้อสอบและสร้างความโปร่งใสในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการดําเนินการสอบแข่งขันในครั้งนี้
ซึ่งล่าสุดได้รับ ข้อมูลจาก เพจ Facebook “ศูนย์สอบธรรมศาสตร์” โดย สถ.ได้ จัดส่งให้เครือข่ายฯ ตรวจสอบแล้ว โดยเฉพาะ ข้อมูล ชื่อย่อ ที่อ้างตำแหน่งบุคคลในหน่วยงานงานรัฐ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง.