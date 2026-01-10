ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น เปิดบ้านจัด CP ALL KIDS DAY ต่อเนื่องปีที่ 3 ร่วมส่งต่อความสุขวันเด็ก พร้อมแจกสโมกกี้ไบท์ สเลอปี้ มินิเปา แลตตาซอยฟรี! ที่เซเว่นทั่วประเทศ

เดินหน้าส่งต่อรอยยิ้มและความสุขให้เด็กๆ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติปี 2569 ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรมสุดอบอุ่น “CP ALL KIDS DAY 2026” เปิดพื้นที่สร้างความสุข ความสนุกผ่าน “7 KIDS CLUB” ชวนลูกหลานพนักงานซีพี ออลล์ บริษัทในกลุ่มฯ และ Store Business Partner (SBP) มาร่วมกัน Share Fun Share Care แบ่งปันทั้งความสนุกและความห่วงใย นอกจากนี้ยังมีพี่ๆ ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่นร่วมส่งมอบความสุขให้น้องๆ ทุกภูมิภาค พร้อมชวนน้องๆ หนูๆ เลือกรับสโมกกี้ไบท์ สเลอปี้ มินิเปาไส้ครีม แลตตาซอย ซอยโย่ 100 มล. ฟรี ที่เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญกับการดูแล และพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการสร้างอนาคตที่ดีของสังคม ต้องเริ่มต้นจากการดูแลเด็ก ๆ ในวันนี้ การจัดงาน CP ALL KIDS DAY 2026 และกิจกรรม 7 KIDS CLUB จึงเป็นความตั้งใจขององค์กรในการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ความสุข และจินตนาการ ให้กับลูกหลานพนักงานและเด็ก ๆ ในชุมชน เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขไปพร้อมกับสังคม และเป็นประจำทุกปีที่ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น สำนักปฏิบัติการ ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึง Sub Area และ Store Business Partner (SBP) พร้อมใจร่วมจัดงานวันเด็กมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความสุข ความสนุก ให้กับเด็กๆ ทุกคน
สำหรับกิจกรรม CP ALL KIDS DAY 2026 เด็กๆ จะได้ร่วมสนุกไปกับ 6 กิจกรรมไฮไลต์ที่คัดสรรค์มาเพื่อน้องๆ หนูๆ ไม่ว่าจะเป็น
1. ฐาน 7 Share & Fun Space เวทีแห่งความสุข สนุก และการแบ่งปันให้น้อง
2. ฐาน Book of Smile ชวนน้องตกแต่งหน้าปกสมุดส่งรอยยิ้ม
3. ฐาน 7 Go Green ชวนน้องตกแต่งต้นไม้ที่มีต้นเดียวในโลก
4. ฐาน Box of Happiness ชวนน้องสร้างสรรค์กล่องของขวัญส่งความสุข
5. ฐาน Action Arts ชวนน้องผจญภัยในโลกศิลปะสุดหรรษา
6. ฐาน 7 Kids Club พื้นที่สร้างความสุข สนุกให้น้อง ฐานไฮไลต์ที่เด็กๆ จะได้สัมผัสความสนุกของร้านเซเว่น อีเลฟเว่นขนาดเล็ก ทุกคนจะได้สวมบทบาทเป็นพนักงานเซเว่น ได้ขายของ เป็นแคชเชียร์ เติมสินค้า อบแซนวิซ อุ่นอาหาร เป็นพนักงาน Delivery ไปส่งของให้ผู้รับตามโจทย์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ ได้สัมผัสความสนุกอย่างเต็มที่ ได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้กับพี่ๆ พนักงานมืออาชีพ
นอกจากกิจกรรมสนุกๆ ภายในงาน ซีพี ออลล์ ยังได้เชิญชวนครอบครัวซีพี ออลล์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกัน Share Fun Share Care ส่งต่อความสุข ความห่วงใยผ่านการบริจาคสมุด หนังสือเด็ก และอุปกรณ์การเรียน อาทิ ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สีไม้ สีเทียน เพื่อนำไปส่งมอบให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศอีกด้วย
บรรยากาศ CP ALL KIDS DAY 2026 ยังคงอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะของเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ที่อิ่มเอมใจที่ได้เห็นลูกๆ มีความสุขในวันพิเศษ นอกจากนี้ซีพี ออลล์ ได้ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็ก 2569 ที่พี่ๆ จิตสาธารณะซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น ไปร่วมสร้างความสุข กิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถ พร้อมมอบของมากมาย อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม ความสุขของเด็กๆ จากทุกพื้นที่
สำหรับวันเด็กแสนพิเศษปี 2026 นี้น้องๆ หนูๆ อย่าลืมแวะไปหาพี่ๆ พนักงานเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงแค่น้องๆ ทำท่า “น้องหูกระต่าย” ให้พี่ๆ พนักงาน รับฟรีสโมกกี้ไบท์ สเลอปี้ มินิเปาไส้ครีม หรือแลตตาซอย ซอยโย่ 100 มล. ได้ตลอดทั้งวันที่ 10 มกราคม 2569 หรือจนกว่าของจะหมด