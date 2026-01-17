“อนุทิน” ลุยถนนคนเดินเมืองประจวบฯ ช่วยผู้สมัคร ภท. ชาวบ้านชื่นชมแก้ปัญหาชายแดน ย้ำไม่เน้นประชานิยม ขอทำงานใกล้ชิด ปชช.

ประจวบคีรีขันธ์ – “อนุทิน ” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ถนนคนเดิน ประจวบฯ ช่วยผู้สมัคร สส.ทั้ง 3 เขต หาเสียงคึกคัก ประชาชนรุมให้กำลังใจ ชื่นชมบทบาทแก้ปัญหาชายแดน พร้อมทวงถามโครงการคนละครึ่ง ย้ำหากกลับมาเป็นรัฐบาลเดินหน้าต่อแน่นอน
เวลา 18.00 น. วันนี้ ( 17 ม.ค.) นายอนุทิน ยชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายสังคม แดงโชติ ผู้สมัคร สส.เขต 1 นายอำนวย สุดกระแสร์ ผู้สมัคร สส.เขต 2 และนายพงษ์พันธ์ เผ่าประธาน ผู้สมัคร สส.เขต 3
โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ และนางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ แกนนำพรรค ร่วมลงพื้นที่ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทันทีที่นายอนุทินเดินทางถึง มีกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจากพื้นที่ภาคใต้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน พร้อมมอบหมวกให้สวมใส่ ก่อนที่นายอนุทินจะเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนตลอดแนวถนนคนเดิน ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง
ระหว่างการเดินหาเสียง มีประชาชนเข้ามาทวงถามโครงการ “คนละครึ่ง” หลังยังไม่ได้รับสิทธิในเฟสแรก ซึ่งนายอนุทินยืนยันว่า หากพรรคภูมิใจไทยกลับมาเป็นรัฐบาล จะเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมผลักดัน “คนละครึ่งพลัส” ในระยะต่อไป
ขณะเดียวกัน ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้ามาให้กำลังใจนายอนุทิน ในประเด็นการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา โดยบางรายระบุจะยกคะแนนทั้งครอบครัวให้พรรคภูมิใจไทย ทำให้ตลอดเส้นทางมีประชาชนห้อมล้อมขอถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง
ช่วงหนึ่งของการเดินหาเสียง มีวงดนตรีชาวบ้านบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ “เราสู้” นายอนุทินได้เดินเข้าไปร่วมร้องเพลง ก่อนกล่าวปิดท้ายว่า “ประเทศไทยจงเจริญ” พร้อมชูกำปั้นแสดงสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้
ต่อมา นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า พรรคภูมิใจไทยไม่มีนโยบายประชานิยม แต่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม หากได้กลับมาบริหารประเทศ จะผลักดันโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีงบประมาณรองรับและประชาชนมีความพึงพอใจอยู่แล้ว
ส่วนกระแสผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลในพื้นที่ภาคใต้ นายอนุทินระบุว่า ดูไว้เป็นกำลังใจ แต่เชื่อมั่นในการทำงานลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และใกล้ชิดประชาชนมากกว่าการยึดผลโพลเป็นตัวนำ
สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่จังหวัดระนอง นายอนุทินยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อ เนื่องจากเป็นโครงการสำคัญต่อเศรษฐกิจและการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน พร้อมย้ำว่าเป็นโครงการที่ตนเองเริ่มผลักดันมาตั้งแต่สมัยกำกับดูแลกระทรวงคมนาคม
เมื่อถูกถามถึงความมั่นใจในการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทินตอบสั้นๆ ว่า “ต้องมั่นใจ” ก่อนกล่าวทิ้งท้ายว่า การลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นเกินคาด พร้อมขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งสองจังหวัดด้วยความซาบซึ้ง