"อนุทิน" ช่วย "คงกฤษ" หาเสียงระนอง ชู "แลนด์บริดจ์-คนละครึ่งพลัส" ปลุกเศรษฐกิจ

“อนุทิน” ช่วย “คงกฤษ” หาเสียงระนองสุดคึกคัก ประชาชนขอถ่ายรูปตลอดทาง ชู “คนละครึ่งพลัส–แลนด์บริดจ์” ปลุกเศรษฐกิจพื้นที่ ขอเลือกคนทำงานเป็นเข้าสภา
วันที่ 3 มกราคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ภูมิใจไทย ลงพื้นที่จังหวัด ช่วย นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. หาเสียง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนให้การต้อนรับและขอถ่ายรูปอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง
นายอนุทินกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อผู้สมัครของพรรค ซึ่งนายคงกฤษทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เคยผ่านการทำหน้าที่ ส.ส. มาก่อน มีความรู้ความเข้าใจบริบทจังหวัด และมีแนวทางพัฒนาระนองอย่างเป็นรูปธรรม
หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุว่า จังหวัดระนองมีศักยภาพและความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการแลนด์บริดจ์จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดไปอีกขั้น ควบคู่กับนโยบาย “คนละครึ่งพลัส” ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับพื้นที่และประเทศโดยรวม
“เชื่อว่า ระนองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้ ชาวระนองต้องการพรรคการเมืองและผู้แทนที่กล้าคิด คิดได้ และทำเป็น ซึ่งพรรคภูมิใจไทยและผู้สมัครของพรรคมีความพร้อมในทุกมิติ” นายอนุทินกล่าว
ทั้งนี้ ตลอดการลงพื้นที่ นายอนุทินและนายคงกฤษได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่น สะท้อนบรรยากาศการหาเสียงที่เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาและคึกคัก