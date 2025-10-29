ร้านค้ายิ้มแก้มปริ!ชาวอุดรใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสคึกคักแต่เช้า

อุดรธานี– อุดรธานีคึกคัก! ประชาชนแห่ใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ร้านค้าขานรับยอดขายพุ่งตั้งแต่เช้า
วันนี้( 29 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแรกของการใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนต่างออกมาใช้สิทธิกันตั้งแต่ช่วงเช้า หลายร้านค้าร่วมโครงการ มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อของต่อเนื่อง
บรรยากาศตามตลาดสดและร้านค้าทั่วเมืองอุดรฯ เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น หมู ไก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ และของใช้ในครัวเรือน โดยระบบการใช้งานผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาติดขัด
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านจิก ตำบลหมากแข้ง กล่าวว่า วันนี้ลูกค้าออกมาใช้สิทธิ์กันมากกว่าปกติ บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า “เห็นลูกค้าหลายคนดีใจที่ได้ใช้สิทธิอีกครั้ง ถือเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน ทำให้ร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากก่อนหน้านี้ค่อนข้างเงียบ”
ขณะที่แม่ค้าขายเนื้อไก่ในตลาดสดเทศบาล 1 บอกว่า “ตั้งแต่เช้า ลูกค้าหลายรายใช้สิทธิคนละครึ่งในการซื้อเนื้อไก่ บางคนซื้อเก็บไว้ทำอาหารหลายวัน เชื่อว่าช่วงนี้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นแน่นอน ต่างจากก่อนเปิดโครงการที่ยอดค่อนข้างนิ่ง
ด้านประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิรายหนึ่งบอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้ใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” อีกครั้ง โดยได้รับวงเงิน 2,400 บาท “วันแรกก็รีบมาใช้เลย ซื้อหมู ไข่ และของกินในบ้าน ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริง”
ทั้งนี้ บรรยากาศโดยรวมของการใช้สิทธิในวันแรกของโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่อุดรธานีเป็นไปอย่างราบรื่น ประชาชนให้การตอบรับอย่างดี และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้กลับมาคึกคักมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้