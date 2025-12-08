xs
“อนุทิน” โพสต์ปลุกใจ “หน้าที่เรา รักษาสืบไป” จ่อออกแถลงการณ์ชายแดนวันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ โพสต์ข้อความปลุกใจ “หน้าที่เรา รักษาสืบไป” จ่อออกแถลงการณ์ชายแดนวันนี้

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 8 ธ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “หน้าที่เรา รักษาสืบไป” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อความดังกล่าวเป็นท่องหนึ่งของเพลงพระราชนิพนธ์ “เราสู้” ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจที่ทรงพระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ทหาร อาสาสมัคร และตำรวจชายแดน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้นายกฯจะออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ชายแดน-ไทยกัมพูชา ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วย

