“อนุทิน” โพสต์ปลุกใจ “หน้าที่เรา รักษาสืบไป” จ่อออกแถลงการณ์ชายแดนวันนี้

นายกฯ โพสต์ข้อความปลุกใจ “หน้าที่เรา รักษาสืบไป” จ่อออกแถลงการณ์ชายแดนวันนี้
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 8 ธ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “หน้าที่เรา รักษาสืบไป” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อความดังกล่าวเป็นท่องหนึ่งของเพลงพระราชนิพนธ์ “เราสู้” ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจที่ทรงพระราชทานเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ทหาร อาสาสมัคร และตำรวจชายแดน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้นายกฯจะออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ชายแดน-ไทยกัมพูชา ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วย