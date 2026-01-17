ดราม่านักท่องเที่ยวเช่ารถสนามบินอุดรฯ ชาวเน็ตเดือดตั้งคำถาม เข้าข่ายเอาเปรียบหรือไม่

อุดรธานี – นักท่องเที่ยวโดนไม่โอเคเลย เช่ารถจากสนามบินอุดรฯ ท่องเที่ยวเสร็จส่งรถคืนตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อย คล้องหลังกำลังจะขึ้นเครื่องกลับ ถูกบริษัทเช่ารถโทรให้จ่าย 6,000 บาทอ้างเจอตะปูที่ล้อรถ
2 เส้น ด้วยความรีบขึ้นเครื่องจำใจต้องจ่าย ชาวเน็ตตั้งคำถามเข้าข่ายกรรโชกทรัพย์-เอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือไม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะสังคมในเมืองอุดรธานีวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย เมื่อเพจ“อุดรมีข่าว มีหมอลำ มีงานบุญต่างๆ บอกด้วย” เผยเรื่องราวร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวรายหนึ่ง หลังเช่ารถจากสนามบินอุดรธานี ใช้งานตามปกติและนำรถมาคืนในวันเดินทางกลับ โดยพนักงานตรวจรับรถเรียบร้อย ยืนยันว่าไม่มีความเสียหาย และคืนเงินมัดจำครบถ้วน
อย่างไรก็ตามคล้อยหลังเพียง 1 ชั่วโมงต่อมา ขณะนักท่องเที่ยวรายนี้กำลังจะขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ บริษัทเช่ารถกลับโทรศัพท์แจ้งว่า ตรวจพบยางรถถูกตะปูทิ่มทั้งสองล้อ ต้องเปลี่ยนยางใหม่ 2 เส้น ขอเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย 6,000 บาท พร้อมระบุว่าหากไม่ชำระ จะดำเนินการฟ้องร้อง ทำให้ผู้เสียหายซึ่งกำลังจะขึ้นเครื่อง ไม่สามารถกลับไปตรวจสอบรถได้ ต้องจำใจยอมจ่าย
ทั้งนี้เจ้าตัวตั้งคำถามว่า การเรียกเก็บเงินภายหลัง ทั้งที่มีการตรวจรับและยืนยันสภาพรถแล้ว เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ พร้อมระบายความอัดอั้นในใจว่า “เสียเงินไม่ว่า แต่เสียความรู้สึกมาก จนไม่กล้ากลับมาเที่ยวอุดรธานีอีก”
หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามากดไลก์มากกว่า 1,000 ครั้ง และแสดงความคิดเห็นอีกหลายร้อย บางส่วนเรียกร้องให้เปิดเผยชื่อบริษัทเช่ารถ ขณะที่อีกหลายความเห็นระบุว่า ตะปูตำยางในลักษณะดังกล่าว บางกรณีสามารถปะซ่อมได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยางใหม่ทั้งเส้น พร้อมแชร์ประสบการณ์คล้ายกัน เตือนภัยนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังการใช้บริการรถเช่าในสนามบิน
ประเด็นนี้ยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ เพื่อไม่ให้กระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของนักเดิน