ตร.ทางหลวงจับอดีตพนักงานบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์ดัง หลอกเชิดเงินมัดจำหนี

ตำรวจทางหลวงบุกรวบอดีตพนักงานบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์ดัง เสนอจัดโปรเด็ด ก่อนเชิดเงินมัดจำหนี พบมีเหยื่อทั่วประเทศ
วันนี้ ( 7 ม.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิลาลัย ผบก.ทล.สั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. พ.ต.ต.รัศมี คำศรีแก้ว สว.ส.ทล.5 กก.5 บก.ทล.ร่วมจับกุมนายสิทธิกร (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดชัยนาท ที่จ.263/2568 ข้อหา "ฉ้อโกงประชาชน ปลอมและใช้เอกสารปลอม" ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ทั้งนี้เมื่อปี 61 ได้มีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังถูก นายสิทธิกร มาหลอกลวงว่าเป็นพนักงานบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือชื่อดังแห่งหนึ่ง มาเสนอติดตั้งอินเทอร์เน็ต พร้อมโปรโมชันต่าง ๆ และจะติดตั้งป้ายไฟให้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าภาษี พร้อมตู้แช่ และทีวีติดตั้งไว้ภายในร้าน กลุ่มผู้เสียหลงเชื่อเพราะนายสิทธิกรมีบัตรพนักงานของบริษัทดังกล่าว จึงรับติดตั้ง พร้อมจ่ายเงินมัดจำ 650 บาท
ต่อมาภายหลังทราบว่า นายสิทธิกร ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าวแล้ว จึงเข้าแจ้งความ เพราะนายสิทธิกรนั้นมีพฤติกรรมก่อเหตุแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ผู้เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้าตามตลาดนัด ทั่วประเทศ มีผู้เสียหายหลายรายที่รวมกลุ่มออกติดตามตัวอยู่ จนกระทั่งติดตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายสิทธิกร ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.หันคา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป