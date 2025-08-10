"วรวุฒิ" สวมหัวใจสิงห์ ลุยฝนแซงคว้าโพเดียม GT3 สนามเซปัง

สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ เผชิญสถานการณ์สุดพลิกผัน เมื่อฝนตกในช่วงท้ายของการแข่งขัน TSS The Super Series By B-Quik 2025 เรซที่ 6 ที่สนามเซปัง ส่งผลให้ วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ที่ตัดสินใจเปลี่ยนยางฝน ไล่แซงรอบสุดท้าย ขยับจากอันดับ 6 ขึ้นมาจบบนโพเดียมอันดับที่ 4 รุ่น GT3 ได้สำเร็จ
การแข่งขันเรซที่ 6 ของศึก TSS The Super Series By B-Quik 2025 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 68 ยังคงดวลความเร็วกันที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ภายใต้กติกา 60 นาที บวก 1 รอบ ซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญในเรซนี้ อยู่ที่ฝนที่ตกลงมาในช่วง 15 นาทีสุดท้าย บวกกับเซฟตี้คาร์ที่ต้องออกมาวิ่งนำขบวนก่อนรีสตาร์ทรอบสุดท้าย
ในเรซนี้ รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 จาก สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ออกตัวจากอันดับที่ 2 โดยมี กันตศักดิ์ กุศิริ สตาร์ทเป็นมือแรก ต่อด้วย ปิติ ภิรมย์ภักดี ขณะที่รถแข่ง Ferrari 296 GT3 หมายเลข 89 คาร์โล แวน แดม ทำหน้าที่ออกสตาร์ทจากอันดับ 3 ก่อนส่งไม้ต่อให้ วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ทำหน้าที่ใน 30 นาทีหลัง
หลังแตะมือเข้าพิตในช่วงครึ่งทาง ปิติ ภิรมย์ภักดี ในรถหมายเลข 12 ออกมาไล่ผู้นำ รถแข่ง AAS Motorsport หมายเลข 18 ของ วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ ได้อย่างดุเดือด ทว่าในช่วง 15 นาทีสุดท้าย เมื่อฝนตกลงมา รถแข่ง 2 คันนำตัดสินใจไม่เข้าพิตเปลี่ยนอย่างฝน ขณะที่รถแข่งคันอื่นๆ รวมถึง Ferrari 296 GT3 ของวรวุฒิ ตัดสินใจเข้าพิตเปลี่ยนยางเพื่อออกมาไล่ในช่วงท้าย
ซึ่งจุดพลิกผันสำคัญเกิดขึ้นในช่วง 8 นาทีสุดท้าย เมื่อกรรมการตัดสินใจส่งเซฟตี้คาร์ ออกมาวิ่งนำเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ก่อนจะให้มีการรีสตาร์ทในช่วงรอบสุดท้าย ส่งผลให้รถแข่ง 2 คันผู้นำ ถูกรถแข่งทีม B-Quik หมายเลข 27 ของ อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ ที่ใส่ยางฝน แซงเข้าเส้นชัยไปอย่างพลิกความคาดหมาย
ขณะที่ วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ในรถแข่งหมายเลข 89 ที่เปลี่ยนยางฝน ก็สามารถไล่แซงจากที่ 6ในช่วงรีสตาร์ท จบอันดับที่ 4 บนโพเดียมได้สำเร็จ พร้อมเก็บเพิ่ม 12 คะแนน ส่วน TP12 ปิติ ภิรมย์ภักดี ประคองรถภายใต้ยางสลิคเข้าเส้นชัยอันดับที่ 6 เก็บ เพิ่ม 8 คะแนนสำคัญ พร้อมรักษาโอกาสในการลุ้นแชมป์รุ่น GT3 ต่อไป
ทั้งนี้ศึก TSS The Super Series By B-Quik 2025 อีเวนต์ที่ 4 จะยังคงแข่งขันกันที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 20-21 ก.ย.นี้ โดยแฟนความเร็วสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทีมแข่งหัวใจสิงห์ได้ที่แฟนเพจ Singha Motorsport Team Thailand