"ซิกท์" รับมอบรถ "ฮอนด้า" จาก "ซัมมิท ฮอนด้า" เข้าฟลีท 72 คัน พร้อมให้เช่าในราคาเริ่มต้น 699 บาทต่อวัน

ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ฮอนด้า อย่างเป็นทางการ โดย ทวีวัฒน์ ปรุงพัฒนสกุล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด ประสานมือ ภูมน สมดี ผู้จัดการทั่วไป ซิกท์ รถเช่า ประเทศไทย ผู้นำบริการรถเช่าระยะสั้นและลีมูซีน ภายใต้บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA ทำพิธีส่งมอบรถยนต์ ฮอนด้า รวม 72 คัน ประกอบด้วย Honda City Turbo รุ่น SV จำนวน 48 คัน New Honda HR-V e:HEV รุ่น EL จำนวน 24 คัน ภายในปีนี้ ให้แก่ ซิกท์ รถเช่า ประเทศไทย โดย Honda City พร้อมให้เช่า ในราคาเริ่มต้น 699 บาทต่อวัน* ส่วน Honda HRV e:HEV ราคาเริ่มต้น 1,399 บาทต่อวัน* ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2568 ผู้สนใจสามารถสำรองการรถเช่า ผ่านทางเว็บไซต์ www.sixtthailand.com หรือโทร. 1798 เช่ารถทั่วไทย ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในสมรรถนะและความคุ้มค่าของรถยนต์ ฮอนด้า พร้อมยกระดับประสบการณ์เช่ารถระดับพรีเมียม ของลูกค้าทั่วประเทศ
ปัจจุบัน ซิกท์ รถเช่า ประเทศไทย มี 17 สาขาทั่วประเทศ คือ ลาดพร้าว, พระราม 4, พัฒนาการ-ศรีนครินทร์, วิภาวดี-ดอนเมือง, ระยอง, หาดใหญ่, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท รวมถึงเคาน์เตอร์สนามบินต่างๆ ได้แก่ สุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, น่าน, อุดรธานี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ภูเก็ต, กระบี่, สมุย และสุราษฎร์ธานี