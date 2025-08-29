xs
"ซิกท์" รับมอบรถ "ฮอนด้า" จาก "ซัมมิท ฮอนด้า" เข้าฟลีท 72 คัน พร้อมให้เช่าในราคาเริ่มต้น 699 บาทต่อวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ฮอนด้า อย่างเป็นทางการ โดย ทวีวัฒน์ ปรุงพัฒนสกุล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและการตลาด ประสานมือ ภูมน สมดี ผู้จัดการทั่วไป ซิกท์ รถเช่า ประเทศไทย ผู้นำบริการรถเช่าระยะสั้นและลีมูซีน ภายใต้บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA ทำพิธีส่งมอบรถยนต์ ฮอนด้า รวม 72 คัน ประกอบด้วย Honda City Turbo รุ่น SV จำนวน 48 คัน New Honda HR-V e:HEV รุ่น EL จำนวน 24 คัน ภายในปีนี้ ให้แก่ ซิกท์ รถเช่า ประเทศไทย โดย Honda City พร้อมให้เช่า ในราคาเริ่มต้น 699 บาทต่อวัน* ส่วน Honda HRV e:HEV ราคาเริ่มต้น 1,399 บาทต่อวัน* ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2568 ผู้สนใจสามารถสำรองการรถเช่า ผ่านทางเว็บไซต์ www.sixtthailand.com หรือโทร. 1798 เช่ารถทั่วไทย ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในสมรรถนะและความคุ้มค่าของรถยนต์ ฮอนด้า พร้อมยกระดับประสบการณ์เช่ารถระดับพรีเมียม ของลูกค้าทั่วประเทศ


ปัจจุบัน ซิกท์ รถเช่า ประเทศไทย มี 17 สาขาทั่วประเทศ คือ ลาดพร้าว, พระราม 4, พัฒนาการ-ศรีนครินทร์, วิภาวดี-ดอนเมือง, ระยอง, หาดใหญ่, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท รวมถึงเคาน์เตอร์สนามบินต่างๆ ได้แก่ สุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, น่าน, อุดรธานี, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ภูเก็ต, กระบี่, สมุย และสุราษฎร์ธานี
