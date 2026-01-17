นักวิชาการชี้ชัด ถนนพระราม 2 ไม่พังก็ยุบ เหตุชั้นดินอ่อน–ท่อประปาแตก–น้ำทะเลหนุน ซ้ำเติมอุบัติเหตุไม่รู้จบ

สมุทรสาคร - ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วิเคราะห์สาเหตุถนนพระราม 2 ทรุด-ยุบตัวซ้ำซาก ชี้พื้นที่เป็นดินเหนียวอ่อน น้ำหนักโครงสร้างกดทับ การสูบน้ำบาดาล และน้ำทะเลหนุนสูง ขณะที่เหตุหลุมยุบล่าสุดหน้าบิ๊กซี เกิดจากท่อประปาขนาดใหญ่แตกใต้ผิวถนน
จากกรณีเกิดเหตุถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า กรุงเทพมหานคร บริเวณหน้าบิ๊กซี ช่องทางคู่ขนาน ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ ทำให้รถกระบะตกลงไป เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 มกราคม 2569 ล่าสุด ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และสมาชิกชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “Sonthi Kotchawat” วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว
ดร.สนธิ ระบุว่า การทรุดหรือยุบตัวของถนนพระราม 2 ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นผลจากหลายปัจจัยประกอบกัน โดยพื้นฐานพื้นที่ก่อสร้างถนนพระราม 2 เดิมเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีชั้นดินเหนียวอ่อน (Soft Clay) หนาและอ่อนนุ่มมาก ซึ่งมีอัตราการยุบตัวตามธรรมชาติประมาณ 1–2 เซนติเมตรต่อปี
นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ทางยกระดับและทางพิเศษ ที่มีน้ำหนักมาก รวมถึงแรงกดทับและแรงกระแทกจากรถบรรทุกหนักที่สัญจรผ่านตลอดเวลา ยิ่งเร่งให้ชั้นดินเกิดการอัดตัวและทรุดตัวเร็วกว่าปกติ
อีกปัจจัยสำคัญ คือ การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณมากในพื้นที่โดยรอบ ส่งผลให้ระดับน้ำใต้ดินลดลง ชั้นดินขาดแรงพยุงและยุบตัวต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน สถานการณ์โลกร้อนทำให้น้ำทะเลหนุนสูงขึ้น โดยช่วงปลายปี 2568 ถึงต้นปี 2569 พบว่าน้ำทะเลหนุนสูงในบางช่วงถึงระดับ 4.0 เมตร จนเอ่อล้นท่วมผิวจราจรถนนพระราม 2
แม้น้ำทะเลหนุนจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของการยุบตัวในทันที แต่การท่วมขังซ้ำซากทำให้ดินมีความชื้นสูง กลายเป็นเลน ลดความสามารถในการรับน้ำหนัก และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบเมื่อมีแรงกดทับจากยานพาหนะ
สำหรับเหตุถนนทรุดตัวจนรถกระบะตกหลุมเมื่อเช้าวันที่ 17 มกราคม 2569 ดร.สนธิ ชี้ว่า สาเหตุหลักมาจากท่อส่งน้ำประปาขนาดใหญ่แตกใต้ผิวจราจร ทำให้น้ำไหลชะล้างดินจนเกิดโพรง และทำให้ผิวถนนทรุดตัวลง โดยการแตกของท่ออาจเชื่อมโยงกับการขุดเจาะเพื่อเชื่อมท่อ และการบดอัดผิวจราจรที่ไม่ได้มาตรฐาน
ดร.สนธิ ยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในปี 2569 ถนนพระราม 2 ยังเผชิญปัญหาด้านความปลอดภัยจากการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ เหตุเครนถล่มเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่า อาจเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของชั้นดินบริเวณฐานรับน้ำหนักในระหว่างการติดตั้ง