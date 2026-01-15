(คลิป)สลดทั้งหมู่บ้าน!สาวสุรินทร์นั่งรถไฟกลับบ้านกราบศพพ่อ โชคร้ายเจอเครนถล่มทับดับ

สุรินทร์-เพื่อนบ้านและญาติสาวเหยื่อเครนมรณะเศร้าสลด นั่งรถไฟกลับบ้านเพื่อกราบศพพ่อที่เพิ่งตายจากแค่วันเดียวต้องตายตามเพราะอุบัติเหตุหมู่ วอนหน่วยงานเยียวยาให้เหมาะสม เพราะครอบครัวขัดสน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(15 ม.ค.) ที่บ้านเลขที่ 225 ม.8 บ.เกาะตรวจ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ญาติพี่น้องและชาวบ้านมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ น.ส.ชนันต์ญาต์ วงศ์จันทร์ อายุ 31 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเครนยักษ์ถล่มทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษ กรุงเทพ-อุบลราชธานี ที่อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา ส่งผลมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
นางสาวชนันต์ญาต์ เป็น 1 ในเหยื่อเคราะห์ร้าย ที่เดินทางมากับขบวนรถไฟดังกล่าว ตั้งใจมากราบเคารพศพพ่อที่เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย คือนายไสว กลิ่นกันหา อายุ 66 ปี ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งจะมีการฌาปนกิจศพในวันเสาร์นี้ เหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความเศร้าสลดให้กับญาติพี่น้องและคนทั่วไปที่ทราบข่าวเป็นอย่างมาก ที่ครอบครัวต้องสูญเสียพ่อและลูกสาวไปในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน โดยที่ลูกสาวยังไม่ทันได้มาเคารพกราบพ่อที่จากไป
สำหรับ นางสาวชนันต์ญาต์ วงศ์จันทร์ ผู้ตาย มีสามี คือ นายเพชร สุขยุง และมีลูก 1 คน ชื่อเด็กหญิงพิศชนันญา สุขยุง อายุ 9 ขวบ เรียนอยู่ที่โรงเรียนเกาะตรวจ โดยมี นางดี วงศ์จันทร์ ผู้เป็นยายคอยดูแล และอยู่ระหว่างเดินทางไปรับศพลูกสาวที่ จ.นครราชสีมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทั้งนี้พิธีบำเพ็ญกุศลศพของ นางสาวชนันต์ญาต์ จัดในหมู่บ้านเดียวกัน แต่อยู่คนละหลัง กับนายไสว ผู้เป็นพ่อ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวและชาวบ้านที่รับรู้ข่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากพ่อเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่13 ม.ค.68 ที่ผ่านมา จากนั้นถัดมาอีกวัน(14 ม.ค.) ลูกสาว ต้องมาเสียชีวิตอีก
นายคำน้อย ยังนะนา ญาติผู้เสียชีวิต อายุ 69 ปี กล่าวทั้งน้ำตาว่า รู้สึกเสียใจมาก ในอุบัติเหตุครั้งนี้ เพราะผู้เสียชีวิต ได้เดินทางมางานศพพ่อ และทำให้ตัวเองมาประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ วอนหน่อยงานของรัฐ ได้ช่วยเหลือเยียวยาให้เหมาะสม เพราะครอบครัวขัดสนมาก ลูกก็เรียนอยู่