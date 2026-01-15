นำร่างเหยื่อเครนถล่มทับรถไฟชาวอุดรฯ กลับบ้านวันนี้ รัฐลงพื้นที่ให้กำลังใจ/เยียวยาครอบครัว

อุดรธานี-เหตุเครนทับรถไฟ อ.สีคิ้ว ชาวอุดรฯเสียชีวิต 1 ราย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุดรธานี บูรณาการหน่วยงาน ลงพื้นที่อ.เพ็ญ เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต นำร่างกลับบ้านวันนี้ พร้อมดูแลญาติผู้เสียชีวิต ประสานช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
จากกรณีอุบัติเหตุเครนใหญ่ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงพังถล่ม ทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษดีเซลราง (สปรินเตอร์) ขบวนที่ 21 เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดวันนี้ (15 มกราคม 2569) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานีได้ลงพื้นที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ได้บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ โรงพยาบาลเพ็ญ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่บ้านผู้เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเพ็ญ แสดงความเสียใจ อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเบื้องต้นตามระเบียบของทางราชการ
ผู้เสียชีวิต คือนางสาวเปรมประภาภร ศรีสุธรรม อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 9 บ้านหม้อ ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่ประสบเหตุจากอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การดูแลญาติผู้เสียชีวิต พร้อมประสานการช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ และสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ครอบครัวพึงได้รับ รวมถึงการติดตามด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ช่วงเย็นวันนี้ ญาติจะนำร่างผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีทางศาสนาและบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยขณะนี้ร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของครอบครัวและญาติพี่น้อง ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี รวม 3 ราย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามอาการและให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
ประกอบด้วย นายเจริญ หมู่หมี อายุไม่ระบุ อยู่บ้านเลขที่ 219 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและกระดูกจมูกหัก ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยมีผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลบ้านขาวเป็นผู้ประสานงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหลานเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อรับตัวกลับไปดูแลต่อ โดยครอบครัวไม่ได้แจ้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
รายที่สองนางสาวน้ำฝน รัตนสีหา อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ได้รับบาดเจ็บมีอาการปวดบริเวณข้อมือซ้ายและข้อศอก อยู่ระหว่างการติดตามอาการและรับการดูแลจากแพทย์ รายที่สามนายอดีรส สุปัญญา อยู่บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่ 7 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพนักงานทำงานในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ได้รับบาดเจ็บมีอาการเจ็บบริเวณเอว แพทย์ได้ฉีดยารักษา ล่าสุดอาการปลอดภัยและเดินทางกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีมารดาเป็นผู้ประสานงาน และไม่ได้แจ้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 เครนขนาดใหญ่ในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ได้พังถล่มลงมาทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษดีเซลราง (สปรินเตอร์) ขบวนที่ 21 บริเวณกิโลเมตรที่ 220 หลัก 9 บ้านถนนคต ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขณะขบวนรถกำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลให้ตู้โดยสารบางส่วนตกรางและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยในจำนวนนี้เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ซึ่งขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดอยู่ในความดูแลของแพทย์ และได้รับการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ยืนยันจะติดตามดูแลครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาเป็นไปอย่างเหมาะสม ครอบคลุม และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่