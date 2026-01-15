ตชด.ไล่กวดระทึกเก๋งขนยาบ้า-เคตามีน จนแต้มซอยตันทิ้งของกลางแล้วหนี

เชียงราย – ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)327 แกะรอยไล่กวดระทึก..เก๋งขนยาจากชายแดนล่องผ่านเชียงราย ไหวตัวพยายามหนีกลางดึก โชคไม่เข้าข้างเจอซอยตันย่านมหาวิทยาลัยดัง แต่ไม่วายทิ้งรถพร้อมของกลางยาบ้าร่วม 800,000 เม็ด-เคตามีนอีก 20 กิโลฯ เผ่นต่อ
วันนี้ (15 ม.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร้อย ตชด.327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้ตรวจสอบยาเสพติด เมทแอมเฟตามึน(ยาบ้า) จำนวนประมาณ 800,000 เม็ด เคตามีน จำนวน 20 ถุง น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ที่ตรวจยึดได้กลางดึกที่ผ่านมา
ทั้งนี้ปฏิบัติการตรวจยึดยาเสพติดล็อตนี้มีขึ้นหลังจาก พล.ต.ต.บุญมา ผบก.ตชด.ภาค 3 /ผอ.ศอ.ปส.บก.ตขด.ภาค 3, พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผบก.ดชด.ภาค 3 ,พ.ต.อ.รัฐกร อินทนิล ผกก.ตชด.32 ได้รับแจ้งเบาะแสว่าว่าอาจเป็นรถขนยาเสพติดจากชายแดนด้าน จ.เชียงราย เข้าสู่ชั้นในของประเทศ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร้อย ตชด.327 ออกติดตามรถยนต์เก๋งยี่ห้อ ซูซูกิ สีขาว หมายเลขทะเบียน จ.น่าน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ารถคันดังกล่าวขับไปตามถนนเส้นทางเลี่ยงเมืองตรงแยกแม่ข้าวต้ม ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย มุ่งหน้าไปทางถนนพหลโยธินตรงแยกบ้านเด่น ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ก่อนเลี้ยวขึ้นถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าลงใต้ไปทางตลาดบ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่จึงนำรถออกติดตามไปอย่างกระชั้นชิด คนขับรถยนต์คันดังกล่าวกลับไหวตัวเร่งเครื่องหลบหนีและเมื่อถึงแยกหน้ามหาวิทยาลัยฯ ได้เลี้ยวกลับไปทางทิศเหนือก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้าน หมู่ 9 - ราชภัฏประตู 2 เจ้าหน้าที่จึงติดตามเข้าไปจนใกล้จะถึงประตู 4 ราชภัฏ ซึ่งเป็นทางตัน คนในรถยนต์เป้าหมายซึ่งมาด้วยกัน 2 คนได้จอดรถทิ้งไว้ในซอยจากนั้นอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบในรถพบวัตถุหีบห่อคล้ายยาเสพติดหุ้มด้วยถุงดำ จำนวน 4 กระสอบ ภายในบรรจุของกลางเป็นยาเสพติดทั้งหมดดังกล่าวจึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและนำไปขยายผลเพื่อดำเรินการทางกฎหมายต่อไป.