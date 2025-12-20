ตชด.ดักจับ-ยิงปะทะระทึก!แก๊งขนยาบึ่งรถพุ่งชน-แหกจุดตรวจ สาดกระสุน-ทิ้งยาบ้า 1.6 ล้าน หนีกลางดึก

เชียงราย – ตชด.327 ล็อกเป้า ตั้งจุดดักจับบนทางขึ้นลงดอยอิสระ ทล.1130 ตั้งแต่หัววันจนค่ำ..แต่แก๊งขนยาเหิม บึ่งรถพุ่งชน จนท. รถเสียหลักไปต่อไม่ได้ ยังสาดกระสุนใส่ ก่อนทิ้งรถทิ้งของเผ่นเข้าป่ากลางความมืดไปได้ เบื้องต้นพบบรรทุกยาบ้ามาเบ็ดเสร็จ 13 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 1,600,000 เม็ด
พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผอ.ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 พร้อมผู้แทนฝ่ายทหาร-ตำรวจภูธรภาค 5-ฝ่ายปกครอง-ปปส.ภาค 5 ได้แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ ยึดของกลางยาบ้าได้ 1,600,000 เม็ด พร้อมรถยนต์ของกลางอีก 2 คัน
หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.327 ได้รับแจ้งจากสายลับ(ขอปิดนาม เพื่อหวังรางวัลนำจับ) เมื่อ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ผ่านทางหลวงหมายเลข 1130 โดยใช้รถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลข ทะเบียนเชียงราย จึงได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ซึ่งได้สั่งการให้นำกำลังชุด ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 ร่วมสบทบ พร้อมมอบหมายให้ พ.ต.อ.รัฐกร อินทนิล ผกก.ตชด.32, พ.ต.ท.ชวลิต คำตื้อ รอง ผกก. ตชด.32 หน.ร้อย ตชด.327 และ พ.ต.ต.ธนวัฒน์ ทิพวารี ผบ.ร้อย ตชด.327 วางแผนสั่งการ หากพบให้ดำเนินการสกัดกั้นทันที
ต่อมา เวลาประมาณ 18.20 น.วันเดียวกัน(19 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจร้อย ตชด.327 พบรถยนต์เป้าหมายต้องสงสัยบนทางหลวงหมายเลข 1130 บริเวณทางขึ้นดอยอิสระ อ.แม่จัน จ.เชียงราย พ.ต.ต.ธนวัฒน์ ทิพวารี ผบ.ร้อย ตชด.327 และ ร.ต.อ.สมชาย สร้อยแสง รอง ผบ.ร้อย ตชด.327 พร้อมกำลังพล 2 ชุดปฏิบัติการ ได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเรียกรถคันดังกล่าวให้หยุดเพื่อตรวจสอบ
แต่รถคันดังกล่าวไม่ยอมหยุดและได้เร่งเครื่องพยามจะชนเจ้าหน้าที่ เพื่อหลบหนี จนรถได้เสียหลักไม่สามารถไปต่อได้ พบชาย 2 คน สวมเสื้อสีดำวิ่งออกจากรถและได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาด ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี เจ้าหน้าที่ชุดติดตามจึงได้ยิงโต้ตอบ แต่ชายคนร้ายทั้ง 2 ได้อาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีเข้าป่าไปได้
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบรถต้องสงสัยในขบวนการขนยาเสพติด ในครั้งนี้ 2 คัน และผู้ต้องสงสัย 5 คน เบื้องต้น พบกระสอบฟางสีน้ำเงิน และวัตถุห่อหุ้มด้วยถุงดำภายในบรรจุยาบ้า 13 กระสอบ รวมประมาณ 1,600,000 เม็ด ส่วนผู้ต้องหาที่ได้หลบหนีออกจากตัวรถ เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังติดตามค้นหา เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป