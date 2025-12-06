กระบะฟอร์ดขนยาบ้ามาเต็มลำโดนจนท.สกัดได้คาทางเข้าน้ำตกแม่สลอง

เชียงราย-จนท.ลาดตระเวนชายแดนพบกระบะฟอร์ดขับบนดอยกลางดึก เรียกตรวจกลับขับหนี ไล่ตามกลับทิ้งรถ ตรวจดูพบบรรทุกยาบ้ามาเต็มลำ 5 ล้านกว่าเม็ด
วันนี้ (6 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศูนย์ปฏิบัติการปราบปราบยาเสพติด อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตดช.) ร้อย ตชด.327 เจ้าหน้าที่หทารพราน ร้อย ทพ.3109 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าได้เป็นจำนวนมาก หลังจากกลางดึกคืนวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมาได้ร่วมกันนำกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เข้าสู่ชั้นในของประเทศพื้นที่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ต่อมาเมื่อตรวจตราถึงบริเวณแยกทางเข้าวนอุทยานน้ำตกแม่สลองพื้นที่หมู่บ้านสามสูง หมู่ 28 ต.แม่สลองใน ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจำนวน 1 คัน ขับไปตามถนนในเขตป่าเขา เจ้าหน้าที่เห็นมีพิรุธจึงได้เรียกตรวจสอบ
อย่างไรก็ตามรถยนต์คันดังกล่าวได้เร่งเครื่องขับหลบหนีตรงไปทางเข้าวนอุทยานฯ เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปได้ไกลประมาณ 100 เมตร คนขับรถคันดังกล่าวได้จอดรถทิ้งไว้แล้วเปิดประตูวิ่งหลบหนีไปกับความมืดโดยระหว่างหลบหนีได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเพื่อเปิดทางด้วย แต่กระสุนไม่ถูกผู้ใดทำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย จึงได้เข้าตรวจสอบรถยนต์กระบะพบที่กระบะหลังรถบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยเต็มลำโดยมีสแลนสีดำและเชือกมัดขึงไว้ นอกจากนี้ที่เบาะนั่งหลังคนขับและเบาะข้างต่างบรรทุกกระสอบมาจนแออัด ตามกระสอบมีเศษหญ้าและใบไม้ติดอยู่คาดว่าพึ่งขนออกมาจากจุดพักซ่อน
เจ้าหน้าที่จึงได้เปิดพิสูจน์ดูภายในกระสอบแต่ละใบพบบรรจุของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง (ยาบ้า) รวมประมาณ 5,500,000 เม็ด ส่วนรถยนต์พบว่าเป็นยี่ห้อฟอร์ต รุ่นเรนเจอร์ สีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและตรวจสอบบุคคลเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป.