ทภ.2 โดย นบ.ยส.24- กกล.สุรนารี สกัดจับยาบ้า พื้นที่อ.เขมราฐ จับ 2 ผู้ต้องหา ยึดยาบ้ากว่า 4 แสนเม็ด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 กองทัพภาคที่ 2 โดย หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) ร่วมกับกองกำลังสุรนารี )กกล.สุรนารี) และกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 (ร้อย ตชด.227) บูรณาการกำลังร่วมกับสภ.เขมราฐ จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 2 กระสอบ ประมาณกว่า 400,000 เม็ด (สี่แสนเม็ด) ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. ทางหน่วยฯ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่อำเภอเขมราฐ จึงจัดกำลังวางแผนซุ่มเฝ้าตรวจร่วมกับ สภ.เขมราฐ กระทั่งเวลา 01.00 น. ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยตรงตามข้อมูลข่าวสาร จึงทำการไล่ติดตามและสกัดจับได้บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านป่าติ้ว หมู่ 4 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ
ผลการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ นายอนุภัทร พูลเพิ่ม อายุ 22 ปี และนายธีรภัทร จันทร์หอม หรือ เอ (นามสมมติ)อายุ 16 ปี พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 2 กระสอบ รถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า โคโรลลา ทะเบียนอุบลราชธานี 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขมราฐ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายงานข่าวเปิดเผยว่า ผลการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ นบ.ยส.24 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2025 -7 ม.ค.2026 มีผลการจับกุมทั้งสิ้นในพื้นที่จีงหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนมมุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี จำนวน 295 ครั้ง ได้ผู้ต้องหาจำนวน 336 ราย
ยึดของกลางยาบ้าได้จำนวน 30,416,787 เม็ด (สามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแป็ดสิบเจ็ดเม็ด) ยาไอซ์ 2,547.62 กิโลกรัม เฮโรอีน 22.55 กิโลกรัม เคตามีน 203 กิโลกรัม และยาHappy water 73 ซอง