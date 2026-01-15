xs
เกือบสลด! รถบัสรับส่งแรงงานเมียนมาร์ 45 ชีวิต เสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง เจ็บระนาวหน้า “ปิ่นทอง 3” ศรีราชา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดเหตุระทึก รถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง บริเวณหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 ถนนสาย 331 ตัดใหม่ มุ่งหน้าแหลมฉบัง หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 45 ราย เป็นแรงงานชาวเมียนมาร์ทั้งหมด เคราะห์ดีไม่มีผู้เสียชีวิต

เวลา 08.30 น. วันนี้ ( 15 ม.ค.) ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา รับแจ้งเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงประสานกำลังอาสากู้ภัยเข้าตรวจสอบช่วยเหลือ

ในที่เกิดเหตุพบรถบัสรับส่งพนักงาน ทะเบียน 32-1757 กรุงเทพมหานคร พลิกตะแคงตกอยู่ข้างทาง สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ใกล้กันพบผู้บาดเจ็บ รวม 45 ราย และมีหญิง 1 รายติดค้างอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือนานกว่า 5 นาที จึงสามารถนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย

ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการศีรษะแตก ฟกช้ำตามร่างกาย ทราบว่าทั้งหมดเป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนทยอยนำส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษา

นายธิวัฒน์ โสตัส อายุ 32 ปี คนขับรถบัส ให้การว่า รับพนักงานจากจุดรับ-ส่ง กำลังมุ่งหน้าเข้าโรงงาน ใช้ความเร็วประมาณ 30–40 กม./ชม. เนื่องจากรถมีขนาดใหญ่และบรรทุกหนัก เมื่อขับลงจากช่วงเขาตะแบกพบว่าด้านหน้ามีรถเทรลเลอร์จอดอยู่ 2 คัน พยายามลดเกียร์และหักหลบซ้ายเพื่อประคองรถ แต่เกิดเสียหลักควบคุมไม่อยู่ ทำให้รถพลิกคว่ำตกข้างทาง พร้อมขอโทษผู้โดยสารและเจ้าของรถต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ก่อนเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียด และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป










