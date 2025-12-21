สาวซิ่งรถเก๋งประสานงารถปลัดหนุ่มฝ่ายความมั่นคง ลูกชาย ผกก.ปากเกร็ด พังยับเสียชีวิตคาที่

สลดสาวขับเก๋งอัลตีส เสียหลักชนรถไดฮัทสุมิร่าปลัดหนุ่มลูกชายผกก.สภ.ปากเกร็ด พังยับเสียชีวิตคาที บนถนนธัญญะ-วังน้อย
เมื่อเวลา 15.19 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2568 พ.ต.ท.พลกฤษณ์ เกิดชัย สารวัตร (สอบสวน) สภ.คลองห้า ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถชนกันและมีผู้เสียชีวิต ติดอยู่ในรถ เหตุเกิดบริเวณหน้าร้าน ไข่หวานการยาง ถนนธัญญะ-วังน้อย กม.8+500 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.คลองห้า แพทย์โรงพยาบาลคลองหลวง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ในที่เกิดเหตุบนถนนธัญญะ-วังน้อย หมู่ 3 เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า อัลตีส สีบรอนซ์เทา หมายเลขทะเบียน 5 กว -6182 กรุงเทพมหานคร สภาพหน้ารถชนพังยับเยิน น้ำมันเครื่องรถแตกไหลนองถนน ถุงลมนิรภัยภายในรถแตกออก และพบคนขับเป็นหญิงทราบชื่อ นางสาว อิศราภรณ์ อินทร์สวัสดิ์ อายุ 25 ปี อยู่เลขที่ 40/1 ม.6 ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับบาดเจ็บ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเปาโล ไปก่อนหน้านี้ ห่างกันที่ริมถนนหน้าอู่ซ่อม รถ เอ.ที.พบรถยนต์เก่ง ยี่ห้อ ไดฮัทสุ มิร่า สีฟ้า หมายเลขทะเบียน กม-4547 นครปฐม สภาพรถชนอัดก๊อปบี้พังยับเยิน และตกลงไปข้างทาง ภายในรถพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย(คนขับ) ถูกอัดติดคาซากรถ ทราบชื่อต่อมา นายนัฐติวัฒน์ ทองแกมแก้ว อายุ 29 ปี อยู่เลขที่ 30/9 ม.3 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตำแหน่งเป็น ปลัดอำเภอลำลูกกา ฝ่ายความมั่นคง และเป็นลูกชายของ พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังเกิดเหตุทาง พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด ทราบเหตุ จึงได้เดินทางมาที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยพี่สาวปลัดและภรรยาของผู้เสียชีวิต พร้อมกับทางญาติๆ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย จึงได้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา และทำการตรวจชันสูตรในเบื้องต้น
จากการสอบถามนายนฤมิตร กหรือเอ็ม นามวิชา อายุ 44 ปี ทำงานอยู่ร้านไข่หวานการยาง บอกว่าก่อนเกิดเหตุ เวลา ประมาณ 15.00 น.ตนเองนั่งอยู่ที่ศาลาหน้าร้าน และได้ยินเสียงรถเบรกดังมากๆ เมื่อหันไปดูก็เห็นรถเก๋ง สีบรอนซ์เทาขับเสียหลัก และข้ามเลนไปชนกับรถเก๋งคันสีฟ้าที่วิ่งสวนทางมา อย่างรุนแรง จนรถพลิกคว่ำและตกไปลงข้างทาง
ส่วนทางพี่สาวของปลัดลำลูกกา ร่ำไห้บอกว่า น้องชายเป็นปลัด เพิ่งย้ายจากอำเภอหนองเสือไปอยู่อำเภอลำลูกกาได้ประมาณสามเดือนกว่า เมื่อเช้าเวลาประมาณ 11.00 น.ปลัดนัฐติวัฒน์ บอกว่า จะออกไปร่วมงานแต่งงานอาสา ที่อำเภอหนองเสือ ปกติปลัดจะใช้รถยนต์อีกคัน ส่วนคันนี้เป็นรถที่คุณพ่อชอบรถเก่า ที่ซื้อเก็บเอาไว้ ปลัดจึงได้ขับรถคันนี้ไป เพราะเห็นว่าเป็นรถขนาดเล็ก ที่ไปไม่ไกลและอีกสอง กม.ก็ถึงบ้านแล้ว แต่ก็เกิดเหตุขึ้นเสียก่อน
ทางด้าน พ.ต.ท.พลกฤษณ์ เกิดชัย สารวัตร (สอบสวน) สภ.คลองห้า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพกับแพทย์เวร พร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน และทำการสอบสวนผู้เห็นการณ์ ขณะเกิดเหตุ พร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด ในที่เกิดเหตุเป็นหลักฐาน และสอบสวนสาวรถเก๋งคู่กรณี ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ส่วนผู้เสียชีวิต ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไป โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป