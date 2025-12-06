หนุ่มใหญ่ขับรถเก๋งเสยท้ายรถพี่ชายตัวเอง ขณะจอดติดไฟแดงบนถนนลำลูกกา ตาย 1 เจ็บ 3

สลดหนุ่มใหญ่วัย 66 ปี ขับรถชนท้าย รถพี่ชายจอดติดไฟแดง ขณะกำลังจะกลับที่พัก บนถนนลำลูกกา แยกคลอง 4 เสียชีวิต 1 เจ็บ 3
เมื่อเวลา 00.35 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2568 พ.ต.ท.วิมล สมบูรณ์ สารวัตรเวรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคูคต รับแจ้งมีอุบัติเหตุ บริเวณถนนลำลูกกาสายหลัก ไฟแดงแยกคลอง 4 ลำลูกกา. ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รับแจ้งว่าชนกันหลายคัน มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยแพทย์เวช จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรลำลูกกา และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดง มุ่งหน้าขาเข้า กทม. โดยคันที่ 1 พบรถ Honda ทะเบียน 5 ขก -645 กทม.จอดรอสัญญาณไฟแดงเพื่อเลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง ถนนไสวประชาราษฎร์ โดยมีนายพศิน อายุ 24 ปี เป็นผู้ขับขี่ ส่วนคันที่ 2 พบรถยนต์เก๋งสีดำยี่ ห้อ eyd ทะเบียน 6 ขด-6712 กทม. ในเบื้องต้นรับแจ้งว่า มีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง ที่นั่งโดยสารมาด้วย โดยมากันทั้งหมด 3 คน ทางมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรลำลูกกา ได้เร่งนำส่งโรงพยาบาล GPS สายไหม และรถคันที่ 3 รถ Toyota Fortuner สีขาว ทะเบียน ธข-5885 กทม. โดยมีนายนิวัฒน์ ลายเงินอายุ 68 ปีเป็นผู้ขับ และเป็นรถที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก บริเวณด้านท้ายถูกชนอย่างแรง ท่อไอเสียยุบเข้าด้านใน และรถคันที่ 4 เป็นรถยนต์เก๋ง Honda Accord สีบรอนซ์ ทะเบียน กฉ -7249 ระยอง (มีนายอนันต์ คนขับ) ที่พุ่งชนท้ายรถคันหน้าทั้งหมด (รวม4คัน) ส่งผลทำให้ นายอนันต์ ลายเงิน อายุ 66 ปี ที่อยู่ 99/109 หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สภาพด้านหน้ารถเสียหายอย่างหนัก เครื่องพังยับเยิน สภาพด้านในรถพวงมาลัยหักคา ที่
จากการสอบถามผู้ขับขี่ รถคันแรก Honda นายพศิน เล่าว่า ตนเองเลิกงานจากห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ และจะมุ่งหน้ากลับที่พัก บริเวณถนนไสวประชาราษฎร์ ระหว่างถึงสี่แยกไฟแดง ตนจอดติดรอสัญญาณไฟ เพื่อจะเลี้ยวขวา จู่ๆ มีรถพุ่งมาชนด้านท้ายอย่างแรง จึงลงมาดูและพบมีผู้บาดเจ็บอาการสาหัส ตนจึงโทรเรียกกู้ภัย และตำรวจให้มาช่วยเหลือและจากการสอบถามนายนิวัฒน์ ผู้ขับขี่รถ Toyota Fortuner สีขาว ที่ถูกชนท้ายเล่าว่า ผมขับมาเฉยๆ ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ผมก็จะมายูเทิร์นเพื่อที่จะกลับบ้าน และยังอยู่ในอาการ งงๆ บอกเพียงว่า ยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้น เนื่องจากอยู่ในการตกใจ เพราะผู้ที่ขับมาชนด้านท้ายรถตัวเอง คือน้องชายของตัวเอง ที่ขับตามกันมา
ทางด้านพ.ต.ท.วิมล สมบูรณ์ สารวัตรเวรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคูคต. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ชันสูตรพลิกศพกับแพทย์เวร พร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้นำผู้ขับขี่ทั้งหมด ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ และนำไปทำการสอบสวนที่โรงพัก เพื่อทำการสอบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้ว ส่วนผู้เสียชีวิต ให้ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู นำส่งชันสูตร ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง และในพรุ่งนี้ให้ทางญาติๆ ขอรับศพนำไปบำเพ็ญกุศล พิธีทางศาสนาต่อไป