“อำนาจ รื่นเริง” อดีตนักมวยดัง เมาอาละวาดซ้ำ เจ้าหน้าที่คุมตัวสงบสติอารมณ์ หลังประชาชนผวาหวั่นเกิดเหตุร้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - อดีตนักชกทีมชาติ “อำนาจ รื่นเริง” เมาอาละวาดอีกครั้งกลางชุมชนศรีราชา ตะโกนด่า–สร้างความวุ่นวาย เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวเข้าห้องขังเพื่อให้สงบสติอารมณ์ ชาวบ้านหวั่นซ้ำรอย เหตุเกิดหลายครั้งติดๆ กัน

วันนี้ ( 8 ธ.ค.) ศูนย์วิทยุ สภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับแจ้งมีชายอาละวาดส่งเสียงโวยวายบริเวณบ้านนาพร้าว ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จึงสั่งการเจ้าหน้าที่สายตรวจรุดตรวจสอบพื้นที่ทันที

ในที่เกิดเหตุพบชายผู้ก่อเหตุคือนายอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวท (112 ปอนด์) ซึ่งก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวจากพฤติกรรมเมาแล้วอาละวาดมาแล้ว เจ้าหน้าที่จึงเกลี้ยกล่อมนำตัวขึ้นรถกลับมาสงบสติอารมณ์ที่ สภ.ศรีราชา

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงโรงพัก นายอำนาจยังคงมีอาการมึนเมา ตะโกนเสียงดังเดินออกไปสร้างความวุ่นวายบนถนนสุขุมวิทหน้าโรงพัก ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จราจรต้องเข้าควบคุมตัวนำเข้าห้องขังชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปก่อเหตุซ้ำหรือสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา นายอำนาจถูกควบคุมตัวมาสงบสติอารมณ์หลายครั้งแล้ว เนื่องจากมักส่งเสียงด่าทอและรบกวนชาวบ้านในละแวกดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวและกังวลว่าอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคต จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง








