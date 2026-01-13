“เต้ พระราม7”ไปไกล!หาเสียงพิด’โลก ดันของบ 2-3 แสนล้านทุ่มปั้นกองทัพ-พัฒนานิวเคลียร์ กำหราบ “ฮุนเซ็น”

พิษณุโลก - “เต้ พระราม 7”โผล่สวนกลางเมืองสองแคว หาเสียงพรรคทางเลือกใหม่..ฟุ้งนโยบายไปไกล ย้ำต้องใช้งบ 2-3 แสนล้านพัฒนากองทัพ เพิ่มทั้งกำลังทหาร เพิ่มฝูงบิน-เรือรบ-ขีปนาวุธ-ต้องมี”นิวเคลียร์” ไว้ขู่ “ฮุนเซ็น”
นายมงคลกิจ สุขสินธารานนต์ หรือ “เต้ พระราม 7” พรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 พร้อมคณะลงหาเสียงที่สวนเรือนแพเฉลิมพระเกียรติ เดินพบปะประชาชนระหว่างออกกำลังกาย ชูนโยบาย “การซื้อนิวเคลียร์เพื่อปกป้องประเทศ” โดยมีประชาชนและเยาวชนจำนวนมากเข้ารับฟังการปราศรัยและร่วมถ่ายภาพคึกคักเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา (12 มกราคม 2569) หวังขอคะแนนเสียงจากชาวเมืองสองแคว
“เต้-มงคลกิจ“ เปิดเผยว่า ตนมาขอคะแนนเสียงให้พรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 ในระบบปาร์ตี้ลิส เนื่องจากเตรียมตัวผู้สมัคร ลงระบบเขตในเขตจังหวัดพิษณุโลกไม่ทัน แต่อุตรดิตถ์พรรคมีตัวแทนให้เลือกทั้งระบบเขตและระบบปาร์ตี้ลิส
ทั้งนี้พรรคมีนโยบายจะต้องพัฒนากองทัพให้มีขีดความสามารถสูง ไม่ให้มีใครมารังแก เหมือนไอ้ ฮุนเซ็น เพราะเขมรเริ่มยุ่ง มาบอกว่า หากเลือกพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชนก็ไม่มีศึกสงคราม แต่ถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทย จะมีศึกสงคราม แต่ตนจะบอกว่า ถ้าเลือกพรคทางเลือกใหม่ สงครามก็ไม่เกิดขึ้นในอนาคต เพราะ ฮุนเซ็นและฮุนมาเน็ต จะต้องสิ้นชื่อไปด้วย
พรรคทางเลือกใหม่ มีนโยบายเสริมศักยภาพกองทัพ ต้องการเงิน 2-3 แสนล้านบาทสร้างเป็นกองทัพโลก เพิ่มกำลังทหาร 2 แสนนาย และเพิ่มเครื่องบินรบ 2-3 ฝูง และเรือรบอีก 12 ลำ รวมทั้งขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกล ต้องมี เชื่อว่า อีกไม่นาน อเมริกา จะจัดหาอาวุธให้เขมร เพราะมีเงินสแกมเมอร์ ซึ่งหทารไทยยังไม่สามารถเจาะเข้าไปชั้นในได้
ต่อข้อซักถามว่า ต้องมี นิวเคลียร์ ไหม ?
“เต้-มงคลกิจ”ยืนยันว่า ต้องมี เพราะอาวุธนิวเคลียร์มีแล้วใน 9 ประเทศจำนวน 6,000 หัวรบ รัสเซีย อเมริกา จีน อินเดีย ฝรั่งเศส ปากีสถาน ยูเครน เกาหลีใต้ฯลฯซึ่งมีนิวเคลียร์ ไม่ใช่ไว้ทำลายล้างเผ่าพันธุ์เท่านั้น การมีนิวเคลียร์มีหลายขนาด เพียง 1 กิโลตัน สามารถทำลายล้างรัศมีเพียง 400 เมตร ลูกละ 100 ล้าน ส่วนฮิโรชิมาและนางาซากิ เจอไป 15 กิโลตัน ทำให้คนตายไป 2 แสนคน
ฉะนั้นถ้า ฮุนเซ็นขู่ ประเทศไทย แถมแทรกแทรงการเมืองระหว่างประเทศ ประเทศไทยจะต้องเด็ดขาด ต้องมีนิวเคลียร์ไว้เหนือกว่าเขมร ไม่ต้องสนใจสนธิสัญญาใดๆ ณ.วันนี้ ปูติน และทรัมป์ ต่างก็ออกหมายจับ แต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้
“สนธิสัญญาใดๆ ที่บอกว่า ไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์ มันใช้ไม่ได้ในโลกนี้ เพระสถานการณ์ปัจจุบันกำลังเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 แย่งชิงทรัพยากร”