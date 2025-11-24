ไม่มีหงอ!ญี่ปุ่นเดินหน้าแผนตั้งขีปนาวุธใกล้ไต้หวัน ท่ามกลางความตึงเครียดกับจีน

กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น กล่าวระหว่างเดินทางเยือนฐานทัพทหารแห่งหนึ่งใกล้ไต้หวัน ระบุจะเดินหน้าแผนประจำการขีปนาวุธ ณ ฐานทัพแห่งนี้ ท่ามกลางความตึงเครียดที่คุกรุ่นระหว่างโตเกียวกับปักกิ่ง ในประเด็นเกี่ยวกับไต้หวัน
"การประจำการสามารถช่วยลดโอกาสของการโจมตีติดอาวุธเล่นงานประเทศของเรา" ชินจิโร โคอิซูมิ รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นบอกกับพวกผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์(23พ.ย.) ระหว่างเดินทางเยือนฐานทัพแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะโยนากุนิ ทางใต้ของประเทศ "มุมมองที่ว่ามันจะยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาค เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง"
ญี่ปุ่นมีแผนประจำการขีปนาวุธพิสัยกลางยิงจากภาคพื้นสู่อากาศบนเกาะโยนากุนิ ซึ่งอยู่ห่างจากไต้หวันไปทางตะวันออกเพียงราวๆ 110 กิโลเมตร ส่วนหนึ่งในการเสริมกำลังทหารอย่างครอบคลมตามหมู่เกาะทางใต้ของประเทศ ความเคลื่อนไหวที่สะท้อนความกังวลของโตเกียวเกี่ยวกับแสนยานุภาพทางทหารที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆของจีน และความเป็นไปได้ของเหตุปะทะกันต่อกรณีไต้หวัน
ความกังวลนี้โหมกระพือขึ้นจากประเด็นพิพาทต่อคำพูดต่างๆนานาเมื่อเร็วๆนี้ของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ในประเด็นเกี่ยวกับไต้หวัน ดินแดนปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยที่ปักกิ่งมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน ซึ่งจำเป็นต้องดึงกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม และโดยการใช้กำลังถ้าจำเป็น
ทาคาอิจิ หยิบยกสมมุติฐานความเป็นไปได้ที่ญี่ป่นจะส่งทหารเข้าร่วมกับประเทศเพื่อนๆเข้าปกป้องไทเป ถ้าจีนโจมตีไต้หวัน คำพูดที่โหมกระพือปฏิกิริยาตอบสนองด้วยความเดือดดาลและมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจมาจากปักกิ่ง
นับตั้งแต่นั้น เธอกลับสู่นโยบายที่รัฐบาลญี่ปุ่นยึดถือมาช้านาน ไม่พูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับกองทัพโตเกียว อย่างไรก็ตามปักกิ่งยังคงเรียกร้องให้เธอถอนคำพูด แต่ในวันเสาร์(22พ.ย.) เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายหนึ่งปฏิเสธคำกล่าวอ้างของจีนที่ว่า ทาคาอิจิ เปลี่ยนจุดยืนของญี่ปุ่นในวิกฤตไต้หวัน ว่าเป็นคำกล่าวอ้างที่ "ไร้สาระโดยสิ้นเชิง"
ก่อนเดินทางถึงเกาะโยนากุนิ ทาง โคอิซูมิ เดินทางเยือนฐานทัพต่างๆบนเกาะอิชิกากิและเกาะมิยาโกะ ทั้งนี้ฐานทัพอิชิกากิติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือ ส่วนฐานทัพบนเกาะมิยาโกะ เป็นศูนย์กลางสำหรับลาดตระเวนทางอากาศและศูนย์ทางทหารอื่นๆ ในนั้นรวมถึงคลังกระสุน นอกจากนี้แล้วญี่ปุ่นและสหรัฐฯยังมีฐานทัพหลักบนเกาะโอกินาวา ที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันออก
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐฯจัดการฝึกซ้อมขนย้ายเสบียงยุทโธปกณ์จากโอกินาวาไปยังโยนากุนิ จำลองการจัดตั้งฐานปฏิบัติการส่วนหน้า ที่อาจมีความจำเป็นในกรณีที่เกิดวิกฤตใดๆในภูมิภาค
ครั้งที่จีนตอบโต้การเดินทางเยือนไต้หวัน ของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ ณ ขณะนั้นในปี 2022 ด้วยการซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่รอบๆเกาะไต้หวัน ขีปนาวุธหลายลูกตกห่างจากเกาะโยนากุนิ ไม่ไกลนัก มอบภาพประกอบที่ชัดเจนอย่างมากว่าเกาะแห่งนี้มีความใกล้ชิดมากแค่ไหน ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆเกี่ยวกับไต้หวัน
ระหว่างพบปะกับนายกเทศมนตรีโยนากุนิ ทาง โคอิซูมิ บอกว่าญี่ปุ่นจะยกระดับการป้องปราม ด้วยการเพิ่มแสนยานุภาพของตนเอง และกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับสหรัฐฯ
(ที่มา:เจแปนไทม์ส)