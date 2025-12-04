ชาติแรกในยุโรป! เยอรมนีประจำการขีปนาวุธสกัดกั้น 'แอร์โรว์' พัฒนาโดยอิสราเอล ต้านภัยคุกคามจากรัสเซีย

เยอรมนีกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ประจำการระบบป้องกันภัยทางอากาศแอร์โรว์ (Arrow) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยกลาง เช่นโอเรชนิก (Oreshnik) ของรัสเซีย โดยมีเป้าหมายเพื่อรับมือภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นจากมอสโก
ระบบดังกล่าวพัฒนาโดยบริษัท Israel Aerospace Industries (IAI) ร่วมกับสำนักงานป้องกันขีปนาวุธสหรัฐฯ ถูกใช้เป็นระบบป้องกันขีปนาวุธชั้นบนสุดของอิสราเอล ร่วมกับไอเอิร์นโดม (Iron Dome) ซึ่งใช้ยิงสกัดชีปนาวุธพิสัยใกล้
“ใครจะคาดคิดว่า เพียง 80 ปีหลังจากการปลดปล่อยค่ายกักกันเอาช์วิตซ์ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นของรัฐยิวจะช่วยปกป้องไม่เพียงแต่เยอรมนีเท่านั้น แต่รวมถึงยุโรปทั้งหมด” รอน โปรซอร์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำเยอรมนีกล่าว
หลายประเทศแสดงความสนใจที่จะซื้อระบบนี้ นับตั้งแต่แอร์โรว์ช่วยสกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านต่ออิสราเอลในเดือนเม.ย. และ ต.ค. ปี 2024 ตามข้อมูลของ IAI
ระบบประจำที่นี้ปฏิบัติการที่ระดับความสูงมากกว่า 100 กิโลเมตรนอกชั้นบรรยากาศโลก และมีพิสัยการยิง 2,400 กิโลเมตร โดยเป็นตัวช่วยเสริมระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้ อย่างเช่น แพทริออต (Patriot) และไอริส-ที (IRIS-T) ซึ่งติดตั้งบนรถบรรทุก
บอริส พิสโตริอุส รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเยอรมนี เน้นย้ำว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพด้านการเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงการปกป้องประชากรและโครงสร้างพื้นฐาน
“ด้วยศักยภาพเชิงกลยุทธ์นี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในบรรดาพันธมิตรยุโรปของเรา เรากำลังรักษาบทบาทสำคัญของเราในใจกลางยุโรป” เขากล่าว “ดังนั้น เราไม่เพียงแต่ปกป้องตัวเราเองเท่านั้น แต่ยังปกป้องพันธมิตรของเราด้วย เรากำลังเสริมสร้างเสาหลักของนาโตในยุโรปให้แข็งแกร่งขึ้น และบรรลุเป้าหมายของนาโต”
พิธีวางกำลังจัดขึ้นที่ฐานทัพอากาศในเมืองโฮลซ์ดอร์ฟ ห่างจากกรุงเบอร์ลินไปทางใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร
เยอรมนีตั้งเป้าที่จะให้ระบบนี้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อครอบคลุมทั่วประเทศ และจะนำไปใช้งานใน 3 พื้นที่ทางตอนเหนือ ใต้ และตอนกลางของประเทศ สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบภายในปี 2030
เยอรมนีซื้อระบบแอร์โรว์ในปี 2023 ด้วยมูลค่ารวม 3,600 ล้านยูโร เนื่องจากมองว่าขีปนาวุธพิสัยกลางของรัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อประชากรและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
แอร์โรว์สามารถตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธที่มีพิสัยยิงไกลกว่า 1,000 กิโลเมตร ทั้งจากทางบก ทางอากาศ หรือทางทะเล จึงช่วยอุดช่องว่างสำคัญในการป้องกันประเทศ
สำหรับขีปนาวุธอิสกันเดอร์ (Iskander) พิสัยใกล้ของรัสเซียที่ติดตั้งในดินแดนคาลินินกราด ซึ่งอยู่ห่างจากเบอร์ลินประมาณ 500 กิโลเมตร ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot จะต้องรับมือเป็นหลัก
การขยายอำนาจไปทางตะวันออกของนาโตได้เปลี่ยนแนวป้องกันด่านหน้าไปยังประเทศต่างๆ เช่น โปแลนด์และประเทศแถบบอลติก อย่างไรก็ตาม เยอรมนียังคงเป็นพื้นที่สำคัญในการเตรียมความพร้อม ในกรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น
ที่มา: รอยเตอร์