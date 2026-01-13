หนองคายหนาวเย็นต่อเนื่องกังวลค่าฝุ่นละอองพุ่ง

หนองคาย-สภาพอากาศที่จังหวัดหนองคาย หนาวเย็นต่อเนื่อง หมอกหนาปกคลุม ขณะที่ค่าฝุ่นละอองพุ่งสูง กระทบต่อสุขภาพ เตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน
วันนี้ (13 ม.ค.) สภาพอากาศที่จังหวัดหนองคาย มีอุณหภูมิประมาณ 14 องศาเซลเซียส อากาศหนาวเย็น ในตอนเช้า มีหมอกหนาปกคลุมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำโขง ซึ่งจากผลการตรวจค่าคุณภาพอากาศที่สถานีสวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย ปรากฏว่า ค่า AQI อยู่ที่ 236 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 มีปริมาณ 100.4 ซึ่งมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มจะยังคงสูงเช่นนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนประชาชน ชาวหนองคายหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ทุกครั้ง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งสาเหตุของปริมาณค่าฝุ่นละอองที่เพิ่มสูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่ใกล้เคียงในงานอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร.