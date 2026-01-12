สีสันเลือกตั้งสส.เขต 3 ขอนแก่น ผู้สมัครพรรคไทยก้าวใหม่ แต่งหมอลำ อ้อนขอคะแนนเสียง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สีสันเลือกตั้ง สส.ขอนแก่น ผู้สมัครเขต 3 แต่งชุดหมอลำเดินอ้อนขอคะแนนเสียงในตลาด สร้างบรรยากาศรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาเดินซื้อของในตลาด ชูนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาเอก ปราบสแกมเมอร์
วันนี้ (12 ม.ค.) ที่ตลาดบ้านจำเริญ หมู่ 4 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายสถาพร ระวิสิทธิ์ หรือ “ดีเจบ่าวสถาพร” ผู้ประพันธ์เพลงชื่อดังอย่างเพลง สาวกระโปรงเหี่ยน และ ลืมฮูดซิบ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เบอร์ 2 พรรคไทยก้าวใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น สวมชุดหมอลำสีชมพูเต็มยศ พร้อมทีมงานช่วยหาเสียง โดยพ่อครูสังวาลย์น้อยดาวเหนือ หรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากกันว่า พ่อใหญ่ยาว หมอลำกลอนซิ่งชื่อดังในพื้นที่
ร่วมกันเดินแจกใบปลิวผู้สมัคร หาเสียงอ้อนพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาด พร้อมทั้งได้ฟ้อนรำ โชว์ลีลา ให้ผู้ที่อยู่ภายในตลาดชม ซึ่งออกลีลาจนถึงขั้นกางเกงหลุด ทีมงานผู้ช่วยหาเสียงต้องเข้ามาใส่ให้ เป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศการเลือกตั้ง สส. ที่จังหวัดขอนแก่น ได้มีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกันถ้วนหน้า
นายสถาพร ระวิสิทธิ์ หรือ “ดีเจบ่าวสถาพร” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เบอร์ 2 พรรคไทยก้าวใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า พรรคไทยก้าวใหม่ของเรา มีนโยบายเรียนฟรีจนถึงปริญญาเอก ปลดหนี้กยศ. ส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนและวัยรุ่นในเรื่องของ เอไอ และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน และการปราบสแกมเมอร์ ที่แต่งชุดหมอลำหาเสียงนั้น เพราะจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหมอลำ ก็อยากจะสืบสานดำรงเอาไว้
หมอลำสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย เพราะคนอีสานเป็นคนชอบความสนุกสนาน มักม่วน ซึ่งก็อยากจะขอโอกาสให้ประชาชนเลือกหมอลำไปนั่งในสภา จะได้นำศิลปะหมอลำไปเผยแพร่ในต่างจังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รู้จักหมอลำกันมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าการหาเสียงของตนนั้น จะทำให้ประชาชนที่พบเห็น รับรู้ถึงความสนุกสนานและถ้าเลือกตนเองไปเป็น สส. รับรองว่าสนุกสนานทั่วทั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่นอย่างแน่นอน
หากถามถึงความพร้อมหรือความกังวลใจที่ต้องสู้กับพรรคใหญ่ๆหรือไม่ ยืนยันได้ตรงนี้ว่าไม่กังวล เพราะตอนนี้ประชาชนทุกคนรู้แล้วว่าแต่ละพรรค มีการทำงานแบบไหน สส.คนเก่าเปรียบเสมือนป่นถ้วยเก่า เลือกแล้วก็จะเป็นแบบเก่า ลองมาเลือกชิมอาหารจานใหม่ สีสันใหม่ใหม่ ก็ฝากพี่น้องประชาชนพิจารณาดู ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่นว่า ถ้าอยากได้สส. ฝีปากกล้า ลูกหลานชาวนา เลือดหมอลำร้อยเปอร์เซ็นต์ เลือกบ่าวสถาพร ได้ม่วน ได้ฟ้อน ไม่มีโศกไม่มีเศร้า