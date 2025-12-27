(คลิป)ฮือฮา!2ผู้ท้าชิงเก้าอี้ สส.ขอนแก่นเป็นคนดังที่คุ้นเคย “ทิดเป้ อภิวัฒน์” ภูมิใจไทย เขต 5 “บ่าว สถาพร” ไทยก้าวใหม่ เขต3

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-รับสมัครเลือกตั้ง สส.ขอนแก่นคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันเมื่อ 2 ผู้สมัครที่เป็นที่รู้จักกันดีของสังคม อย่าง “ทิดเป้-อภิวัฒน์ จ่าตา” อดีตผู้สื่อข่าวคนดังกับนักแต่งเพลงศิลปินหมอลำอารมณ์ดีอย่าง “บ่าว สถาพร”อาสาลงสมัครชิงเก้าอี้ สส.ด้วย โดยทิดเป้สวมเสื้อภูมิใจไทย ได้หมายเลข 1 เขต 5 ขณะที่ บ่าว สถาพรลงสนามในนามพรรคไทยก้าวใหม่ ได้หมายเลข 2 เขต 3
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แต่เช้าวันนี้(27 ธ.ค.)ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายสถาพร ระวิสิทธิ์ หรือ ดีเจ บ่าวสถาพร ผู้ประพันธ์เพลงลูกทุ่งอันโด่งดัง เพลงสาวกระโปรงเหี่ยน, ลืมฮูดซิบ สังกัดพรรคไทยก้าวใหม่ เขต3 ขอนแก่น แต่งชุดพระเอกหมอลำเดินทางมาร่วมสมัครรับเลือกตั้ง สส. สร้างความฮือฮาให้กับแม่ยกหรือผู้ที่ชื่นชอบการแสดงหมอลำ หลายคนเข้าไปขอถ่ายรูปด้วยทั้งที่เป็นกองเชียร์ของผู้สมัครพรรคอื่น เขตอื่น
นายสถาพร ระวิสิทธิ์ ผู้สมัครพรรคไทยก้าวใหม่ จังหวัดขอนแก่น เขต 3 หมายเลข 2เปิดเผยว่า แรงจูงใจในการลงเล่นการเมืองระดับประเทศครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากตนเองอยู่ในวงการศิลปิน นักประพันธ์เพลง นักจัดรายการวิทยุ อีกทั้งยังอยู่ในวงการหมอลำ ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลปะพื้นบ้านอีสาน สามารถผลักดันให้เป็นซอฟต์เพาเวอร์ของท้องถิ่นอีสานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังต้องการผลักดันให้หมอลำให้ได้รับความนิยมระดับประเทศและระดับสากลต่อไป
สำหรับเหตุผลที่เลือกสังกัดพรรคไทยก้าวใหม่ เนื่องจากอยากเป็นตัวแทนของกลุ่มหมอลำผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่ผ่านมาการที่หมอลำเข้าไปแสดงในกรุงเทพฯ นั้นมักจะถูกกีดกัน หรือคนบางกลุ่มยังไม่ค่อยยอมรับ ซึ่งจะต้องให้คณะหมอลำมีจุดยืนร่วมกันในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้แฟนคลับหมอลำแต่ละคณะเห็นความมสำคัญในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 8 กุมพาพันธ์ นี้
ด้านนายอภิวัฒน์ จ่าตา หรือทิดเป้ ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย เขตเลือกตั้งที่ 5 หมายเลข 1 ซึ่งอดีตเป็นสื่อมวลชน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้หันหลังให้หน้าจอโทรทัศน์ หันมาเล่นการเมืองระดับประเทศ กล่าวว่า จากการที่ตนเองเป็นสื่อมวลชนมาก่อนและมองเห็นการเมืองที่มีการเปลี่ยนมาโดยตลอด จึงสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ในครั้งนี้ อยากให้มีการพัฒนาวิถีชุมชนให้มีความยั่งยืนมั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำซ้ำซาก พี่น้องชาวไร่ชาวนาได้รับความเดือดร้อนกันทุกปี
ครั้งนี้จึงตัดสินใจเข้ามาอาสารับใช้พี่น้องประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และน่ายินดียิ่งที่วันนี้ราคามันสำปะหลังขายได้กิโลกรัมละ 3 บาท ข้าวราคาตันละ 16,000 บาท สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทย ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงใจจริงจัง ตนเองก็อย่ากเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนเพราะในเขตเลือกตั้งที่ 5 นั้น เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ที่มีการปลูกอ้อย ข้าว จำนวนมาก
“อยากกราบแทบตักพี่น้องประชาชน เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดขอนแก่นขอให้โอกาสลูกหลานคนนี้ได้เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงในสภาเพื่อหาหนทางที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเราดีขึ้นกว่าเก่า มีรายได้จากการทำไร่ทำนาเพิ่มขึ้น มีหนี้สินน้อยลง ยาบ้าหรือการพนันหายไปจากหมู่บ้าน”ทิดเป้หรือนายอภิวัฒน์กล่าวย้ำ
ส่วนบรรยากาศการรับสมัครในวันแรก ผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ หลังจากที่ได้หมายเลข ประชาชนที่ตามมาให้กำลังใจต่างร้องชื่อผู้สมัครพร้อมหมายเลข ก่อนที่ผู้สมัครจะเดินทางไปหาเสียงมีพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน ที่ส่งผู้สมัครครบทั้ง 11 เขต.