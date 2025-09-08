"บิ๊กเต่า"ยันยังไม่แจ้งข้อหา "พิงค์แพนเตอร์ - วินัย พันธุรักษ์"

รอง ผบช.ก.ยันยังไม่แจ้งข้อหา"พิงค์แพนเตอร์-วินัย พันธุรักษ์" เผยรับฟังคำชี้แจงในฐานะพยาน ส่วนจะมีความผิดหรือไม่รอพนักงานสอบสวนพิจารณาอีกครั้ง แจงแบ่งงานช่วยสางคดี "อลงกต" 24 เรื่อง
วันนี้ (8 ก.ย.) ที่ กองปราบปราม เมื่อเวลา 15.30 น. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่างถึงกรณีนายวิชัย ปุญญะยันต์ หัวหน้าวงออร์เคสตราพิงค์แพนเตอร์ พร้อมด้วย นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ และ นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในสมาชิกวง "ดิอิมพอสซิเบิล" ที่ อดีตพระอลงกต เคยว่าจ้างแสดงดนตรี เดินทางเข้าพบ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และ ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยักยอกเงินวัดว่า ในเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อหาใด ๆ ทั้งสิ้น และเป็นการรับฟังคำชี้แจงในฐานะพยาน ส่วนจะมีความผิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานสอบสวน โดยทางกลุ่มศิลปินยืนยันในความบริสุทธิ์และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่าสำหรับค่าจ้างที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีจำนวนสูงนั้น ได้รับการชี้แจงว่าเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ จึงถือว่าสมเหตุสมผล ส่วนกรณีของ ถั่วแระ เชิญยิ้ม ที่ยังไม่ได้มาเข้าชี้แจงนั้น ขณะนี้มีการพูดคุยกันไว้บ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้นัดหมายเวลากัน ส่วนจะมีนักร้องหรือคนอื่น ๆ อีกหรือไม่ จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้สำหรับเรื่องดังกล่าวจะมีการประชุมทุก ๆ 10 วัน เพื่อติดตามความคืบหน้า
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า ขณะที่ความคืบหน้าในส่วนของการขยายผลเอาผิดบุคคลอื่น ๆ คดีวัดพระบาทน้ำพุล็อต 2 นั้น วันนี้มีการประชุมแบ่งงาน โดยมีการแบ่งงานกัน 24 เรื่อง ซึ่งมีทั้งเรื่อง ที่ดิน โรงแรม ใจฟ้าอะคาเดมี่ เลขบัตรประชาชน รวมถึงมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ขณะที่ นายกฤตศิลป์ ฉลองขวัญ หรือหนุ่ย ผู้ประพันธ์เพลงซึ่งเป็นคนกลางในการรับโอนเงินจากวัดพระบาทน้ำพุมามอบให้กับกลุ่มศิลปิน กล่าวว่า ตนเองได้รับการโอนเงินในการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งมาจากฝ่ายการเงินของหลวงพ่อ ครั้งละ 1,400,000-1,500,000 บาท ในช่วงแรกหลวงพ่อจะนำเงินสดมามอบให้ และในระยะหลังจะเป็นฝ่ายการเงินของหลวงพ่อโอนเงินมาให้ ก่อนที่ตนเองจะนำเงินค่าใช้จ่ายโอนให้ตัวแทนศิลปินแต่ละคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในคอนเสิร์ตแต่ละครั้ง
นายกฤตศิลป์ กล่าวต่อว่าเมื่อจัดคอนเสิร์ตเสร็จแล้ว จะโอนเงินบริจาคกับเข้าบัญชีต่าง ๆ ของวัด 3 วัดบัญชี ได้แก่ มูลนิธิธรรมรักษ์ บัญชีวัดพระบาทน้ำพุ และบัญชีกองทุนอาทรประชานาถ และเมื่อโอนเงินไปให้แล้ว จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเพราะเป็นฟรีคอนเสิร์ต ส่วนหลวงพ่อจะนำเงินไปทำอะไรตนเองไม่ทราบ
"ยอมรับว่า ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรก ๆ จะมีตัวแทนของวัดเป็นผู้ติดต่อมา รวมถึงตัวหลวงพ่อเอง ส่วนสาเหตุที่เลือกวันคอนเสิร์ตดังกล่าว เนื่องจากเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานดังกล่าวพอดี จึงใช้โอกาสนั้นในการจัดคอนเสิร์ตด้วย"นายกฤตศิลป์ กล่าว