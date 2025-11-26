xs
Yiruma Live in Bangkok 2025 ค่ำคืนแห่งความทรงจำที่ตราตรึงใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่ำคืนแห่งความประทับใจถูกจารึกไว้ในความทรงจำแสนล้ำค่าของแฟนเพลงชาวไทย กับคอนเสิร์ตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความงดงาม Yiruma Live in Bangkok 2025 คอนเสิร์ตแรกในประเทศไทยของ Yiruma (อีรูม่า) นักเปียโนและนักประพันธ์เพลงระดับโลกชาวเกาหลีใต้ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ UOB Live โดยทีมผู้จัด Mode Entertainment

Yiruma นิยามคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่าเป็น Memories Trip การเดินทางผ่านบทเพลงแห่งความทรงจำตลอดเส้นทางการเป็น “นักดนตรี” ของเขา เปิดเวทีด้วย "Berrylands Road" และ "The Sunbeam They Scatter" ก่อนจะทักทายแฟนๆ ด้วยรอยยิ้มและภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ ผม Yiruma นักประพันธ์เพลงครับ” พร้อมทั้งบอกความรู้สึกยินดีกับการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขาที่เมืองไทย

เสียงเปียโนของเขาพาผู้ฟังออกเดินทางไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ ทั้ง Stay in Memory, Maybe, Love, Preludio al Vento, Dance, Heart ที่ถ่ายทอดความรู้สึกหลากหลาย ตั้งแต่ความรัก ความสงบ ไปจนถึงความอบอุ่นใจ

ช่วงเวลาพิเศษเกิดขึ้นเมื่อ Yiruma เชิญนักไวโอลินและเชลโล่ขึ้นมาร่วมบรรเลงในเพลง Passing By, Autumn Finds Winter, f r a m e d เสียงเครื่องสายผสานกับเปียโนอย่างลงตัว สร้างบรรยากาศที่ลึกซึ้งและกินใจ ก่อนจะต่อด้วยบทเพลงที่ชวนให้ผู้ฟังหลับตาและปล่อยใจไปกับเสียงดนตรี เช่น Blind Film, Nocturne in C, Room With a View, Sunset Bird

เสียงปรบมือดังกึกก้องเมื่อบทเพลง "River Flows In You" ดังขึ้น สะท้อนความคาดหวังและความสุขของแฟนเพลงที่รอคอย ก่อนจะปิดท้ายด้วย Reminiscent และการกลับขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อมอบของขวัญพิเศษแก่แฟนเพลงชาวไทยกับบทเพลง "Kiss The Rain" ที่ไม่ได้อยู่ในเซ็ตลิสต์ แต่เป็นเพลงโปรดอันดับหนึ่งของผู้ชมทั้งฮอลล์

ค่ำคืนแสนพิเศษนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้ง กินใจ และความงดงามของเสียงดนตรีที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง เชื่อมโยงผู้คนและบทเพลงเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ผู้ชมต่างปรบมือยาวนานกว่า 3 นาทีเพื่อขอบคุณ Yiruma และทีมดนตรี ที่มอบประสบการณ์แสนล้ำค่าและความทรงจำที่ไม่มีวันลืม











