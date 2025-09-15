แซ่บมากเว่อร์!! “ฟีมเฟีย กชกร” จัดหนัก MV เอาใจสายดริ๊งค์ “ก็ดกดิ” รับประกันความสนุก เต้นได้ยันหว่าง!!

นักร้องสาวเซ็กซี่ขยี้ใจ แถมหน้าสวยเก๋อย่าง “ฟีมเฟีย กชกร” ศิลปินในสังกัดค่าย “ข้าวสาร ซาวด์” ล่าสุดสาว “ฟีมเฟีย กชกร” ได้ปล่อยมิวสิควีดีโอซิงเกิ้ลเพลงใหม่อย่าง“ก็ดกดิ” จังหวะสนุกสนานเอาใจคนชอบความมันส์และคนชอบดริ้ง พร้อมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ กลับการร่วมงานกับศิลปินชื่อดังอย่าง “แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง” หรือ “แบงค์ คอพับ” มาร่วมร้องเพลงนี้เพื่อสร้างความสนุกสนานด้วย
โดยเพลง “ก็ดกดิ” ได้ “ป๋าเพชร” เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง,ทำนองและเรียบเรียงอีกด้วย ความสนุกของมิวสิควีดีโอเพลงนี้เป็นแนวพีเรียดย้อนยุคสุดมันส์ โปรดักชั่นใหญ่อลังกาล เรียกว่าจัดเต็มชนิดที่เรียกว่าเล็กๆไม่ งานใหญ่คืองานถนัดของข้าวสารนั่นเอง
ติดตามเพลง “ก็ดกดิ”ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=t5Wt2SXoGHo&list=RDt5Wt2SXoGHo&start_radio=1
