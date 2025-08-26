xs
ทวงบัลลังก์ความแซ่บ!! “ฟีมเฟีย กชกร”แห่งค่าย “ข้าวสาร ซาวด์” ซุ่มถ่ายMVซิงเกิ้ลเพลงใหม่สุดเริ่ด! ดึง “แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง”ร่วมแสดง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักร้องสาวเซ็กซี่ขยี้ใจ แถมหน้าสวยเก๋จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาว “ฟีมเฟีย กชกร” ศิลปินในสังกัดค่าย “ข้าวสาร ซาวด์” ที่เตรียมคัมแบ็คกลับมาทวงบัลลังก์ความแซ่บอีกรอบแล้ว เพราะล่าสุดแว่วมาสาว “ฟีมเฟีย กชกร” กำลังซุ่มถ่ายทำมิวสิควีดีโอซิงเกิ้ลเพลงใหม่จังหวะสนุกสนานเอาใจคนชอบความมันส์ และเท่านั้นยังไม่พอ ยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ เพราะได้ศิลปินชื่อดังอย่าง “แบงค์ เด็กแว๊นหัวทอง” หรือ “แบงค์ คอพับ” มาร่วมสร้างความสนุกสนานในเพลงนี้ด้วย

เพลงนี้จะถูกปล่อยเมื่อไรนั้นแฟนคลับต้องรอติดตาม และสามารถติดตามข่าวสารของข้าวสาร ซาวด์ได้ที่ Facebook :/khaosansound, Twitter : /khaosansoundIG : /khaosan_sound, Youtube :/@khaosansound และ TikTok : https://www.tiktok.com/@khaosansound?...












