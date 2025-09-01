BLUE PONGTIWAT เปิดตัวครั้งแรก “STEP INTO THE BLUE” ก้าวแรกสู่เส้นทางศิลปินเต็มตัวในค่าย LOVEiS ENTERTAINMENT

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ที่ LIDO HALL 3 ศิลปินน้องใหม่จากค่าย LOVEiS ENTERTAINMENT อย่าง BLUE PONGTIWAT ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน “STEP INTO THE BLUE : THE FIRST DEBUT STAGE” ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ อย่าง คริส หอวัง, เจเลอร์, ไอซ์ พาริส พร้อมศิลปินในวงการอีกมากมาย และสื่อมวลชน โดยมี FJ เซน เมจกา สุพิชญางกูร รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ
เริ่มงานเปิดตัวด้วยการนำเสนอ VTR แนะนำตัวตนของ BLUE PONGTIWAT จนถึงช่วงเวลาที่สำคัญกับมิวสิควิดีโอรอบพิเศษครั้งแรกของซิงเกิลเดบิวต์ “ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม (Same Old Song)” และที่สร้างความประทับใจที่สุดคือการขึ้นเวทีโชว์สด ถ่ายทอดพลังเสียงและอารมณ์เพลงอย่างเต็มที่ รวมไปถึงเสน่ห์บนเวทีให้ทุกคนได้สัมผัสตัวตนของเขาในฐานะศิลปินอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น พี่แอ้ม อัจฉริยา – Queen of T-Pop, พี่จี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ และ พี่หญิง พิริยา ที่ต่างเล่าถึงมุมมองและการร่วมงานกับ BLUE รวมถึงการทำงานเบื้องหลังซิงเกิลแรก และตอกย้ำถึงเป้าหมายด้านการเป็นศิลปินของ BLUE ว่าจะไม่หยุดอยู่แค่ในไทย แต่จะเป็นศิลปินที่ถูกผลักดันให้ไปไกลไปในตลาดเพลงที่กว้างขึ้นไปเรื่อย ๆ พร้อมกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง
และในช่วงท้ายของงาน BLUE ได้สร้างบรรยากาศอบอุ่นด้วยการทักทายแฟน ๆ อย่างเป็นกันเอง พร้อมร่วมถ่ายรูปกับทุกคนอย่างใกล้ชิด เก็บโมเมนต์พิเศษในค่ำคืนนี้ไว้ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ก่อนจะฝากผลงานเพลงเดบิวต์ที่ทุกคนรอคอยอย่าง “ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม (Same Old Song)” พร้อมรับมอบดอกไม้จากเพื่อน พี่ น้อง ในวงการอย่างล้นหลาม พร้อมเซอร์ไพรส์ช่อดอกไม้สุดพิเศษจากรุ่นพี่ศิลปินระดับโลกอย่าง Lisa
บทเพลงนี้เป็นผลงาน produce จากปลายปากกาของ แอ้ม อัจฉริยา นักแต่งเพลงหญิงผู้มากฝีมือ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก “ความทรงจำที่ยังไม่เคยเลือนหาย” ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของคนที่ยังคงหวนคิดถึงช่วงเวลาเดิม ๆ กับคนรัก แม้เวลาจะผ่านไป เพลงยังคงเป็นตัวแทนของความผูกพันนั้นอยู่เสมอ
BLUE PONGTIWAT ถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยเสียงร้องอบอุ่นและลึกซึ้ง จนกลายเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงผู้ฟังกลับไปสู่ความทรงจำในอดีตอย่างมีพลังและงดงาม ถือเป็นก้าวแรกที่สะท้อนชัดเจนว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินที่พร้อมส่งต่อทั้งพลังงานและความรู้สึกจริงใจให้กับคนฟัง
ก้าวแรกในงาน “ STEP INTO THE BLUE” จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวศิลปินใหม่ แต่ยังเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่า BLUE PONGTIWAT พร้อมแล้วที่จะสร้างเสน่ห์ใหม่ที่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ มาพร้อม Step ของ Groove ที่มี Style ผสมดนตรีกลิ่นอาย R&B เต็มไปด้วยเอเนอร์จี้ที่ดึงดูด เพื่อเข้ามาเติมสีสันใหม่ให้กับวงการเพลงป๊อป
