“พิพัฒน์-ธนกร” ล่องใต้หาเสียงปัตตานี วอนเทคะแนนให้ “บูรฮันธ์ สะเม๊าะ” ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ลั่นแก้ปัญหาของประเทศ ต้องเริ่มที่คุณภาพชีวิตประชาชน ชูคนละครึ่งพลัส-ค่าไฟขั้นต่ำ 3 บาท ช่วยลดค่าครองชีพ ย้ำเกิดขึ้นได้ทันที ถ้านายกฯ ชื่อ “อนุทิน”
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม พร้อมด้วยนายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมปราศรัยนโยบายของพรรคภูมิใจไทย และแนะนำนายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ ผู้สมัคร ส.ส.ปัตตานี เขต 3 ของพรรคภูมิใจไทย ที่โรงเรียนประสานวิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
นายธนกร กล่าวว่า วันนี้เชื่อว่าพี่น้องชาวปัตตานีเห็นตรงกันแล้วว่า นโยบายของพรรค พรรคภูมิใจไทยนั้นตอบโจทย์และจับต้องได้มากที่สุด โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพลัส และค่าไฟขั้นต่ำ 3 บาทนั้น สามารถช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรเทาภาระของครัวเรือน ทำให้พี่น้องประชาชนมีเงินเหลือใช้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ พรรคภูมิใจไทยยังมีนโยบายเรียนฟรี ต้องมีจริง เพื่อช่วยลดภาระให้กับครอบครัว เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ เพื่อต่อยอดชีวิตในอนาคต เพราะการศึกษาคือรากฐานของคนดีและสังคมที่เข้มแข็ง
นายธนกร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่ เกิดคลิปอังเคิล เกิดปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล 2 เดือน เรียกว่าผลงานชัดเจนกว่ารัฐบาลที่บริหารมากว่า 2 ปี ขณะที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ก็เป็นคนเข้าถึงง่าย ใจถึง ทำงานต่อเนื่อง รวดเร็ว ไม่เลือกเฉพาะฤดูกาลเลือกตั้ง พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องตอนลำบาก ไม่ว่าจะน้ำท่วม ติดปัญหาในมาเลเซีย ก็ช่วยติดตามงานจนสำเร็จในที่สุด ถ้าคนที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องขนาดนี้แต่พี่น้องไม่เรียกใช้ แล้วจะไปเรียกใช้ใครที่ไหนได้อีกที่จะมาคอยติดตามผลงานให้พี่น้องประชาชนได้ขนาดนี้
“การแก้ปัญหาของประเทศ ต้องเริ่มที่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เพราะเมื่อประชาชนกินดี อยู่ดี มีการศึกษา ความมั่นคงในการดำรงชีวิต และสังคมที่เข้มแข็ง จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นทันที นายกรัฐมนตรีต้องชื่อ อนุทิน ชาญวีรกูล” นายธนกร กล่าว