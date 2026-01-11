รถตู้ทะเบียน กทม.ชนเสาป้ายด่านชั่งน้ำหนักกำแพงเพชร ก่อนเกิดระเบิดไฟลุกท่วมคลอกคนขับดับสลด

กำแพงเพชร – รถตู้ทะเบียนกรุงเทพฯ วิ่งขาล่อง..พุ่งชนเสาป้าย LED ด่านชั่งน้ำหนักกำแพงเพชร ก่อนเกิดระเบิดไฟลุกท่วม คนขับถูกคลอกดำเป็นตอตะโกเสียชีวิตคาที่ ท้ายรถพบติดถัง NGV สองถัง
วันนี้(11 ม.ค.69) ร.ต.อ.ปรัชญา ทาบ้านฆ้อง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร รับแจ้งเหตุรถตู้ชนเสาป้ายไฟ LED ด่านชั่งน้ำหนักกำแพงเพชร จนเกิดไฟลุกท่วม มีผู้ติดอยู่ภายในหนึ่งราย เมื่อ 05.20 น.เศษที่ผ่านมา จึงเดินทางไปพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกำแพงเพชรสว่างธรรมสถานและเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.อ่างทอง เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุและควบคุมเพลิง
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณจุดกลับรถหรือยูเทิร์นท่าเสากระโดง หมู่ที่ 2 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร พบรถตู้ไม่ทราบยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน 32-2674 กรุงเทพมหานคร กำลังถูกไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคัน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงโดยใช้เวลาไม่นานเพลิงได้สงบลง
ตรวจสอบ รถคันดังกล่าวถูกไฟคลอกจนไหม้เสียหายหมดทั้งคัน บริเวณห้องโดยสารไม่พบผู้โดยสาร หรือสัมภาระใดใด ท้ายรถพบถัง NGV สองถัง ด้านหน้ารถพบคนขับเป็นเพศชายไม่ทราบชื่อถูกไฟคลอกดำเป็นตอตะโกเสียชีวิตคาพวงมาลัย
สอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. ขณะกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาและมีเสียงหมาเห่า เมื่อออกมาดูก็พบว่ารถตู้ประสบอุบัติเหตุและถูกไฟไหม้ แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้ เนื่องจากรถคันดังกล่าวมีไฟลุกท่วม รวมทั้งมีแรงระเบิดออกมาด้วย ก่อนอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาช่วยควบคุมเพลิงดังกล่าว
ขณะที่ภาพวงจรปิดจับภาพรถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็ว เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็พุ่งลงข้างทางโดยไม่มีการเบรกหรือหยุดรถใดใดทั้งสิ้นก่อนจะไปชนเข้ากับเสาไม้ติดป้ายแอลอีดีของด่านชั่งน้ำหนักกำแพงเพชรจนเกิดแรงระเบิดและมีประกายไฟเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่อาจสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนค่าความเสียหายมีเจ้าหน้าที่จากแขวงการทางกำแพงเพชรเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว