ไล่ CCTV แกะรอยรวบโจ๋เร่ร่อน ก่อเหตุลัก จยย.ชาวบ้านขณะนั่งชำเเหละอะไหล่

วันที่ 2 ม.ค.พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อม พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์ รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม และ พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม นำกำลังจับกุม นายกีรติ หรือโจ แซ่แต้ อายุ 18 ปี ชาว จ.ศรีสะเกษ ผู้ต้องหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร พร้อมของกลาง รถ จยย.ฮอนด้าฮอนด้า รุ่นเวฟ 110 ไอ สีดำ-แดง ทะเบียน 1 กง 350 อำนาจเจริญ 1 คัน และ เครื่องมือช่าง จำนวน 1 ชุด โดยจับกุมตัวได้ที่ กลางซอยชุมชนหลังวัดม่วง ถนนเพชรเกษม63 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อเวลาประมาณ 07.45 น. ที่ผ่านมา ฝ่ายสืบสวนได้รับแจ้งเหตุจาก ศูนย์วิทยุ สน.เพชรเกษม ว่ามีเหตุลักทรัพย์ รถจักรยานยนต์ เหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 839/108 ซอย เกษตร รุ่งเรือง แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซักถามผู้แจ้ง และสืบสวนหาข่าว ประกอบกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทราบเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุโดยกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหลบหนีไปตามทางเดินเท้าเลียบคลองภาษีเจริญมุ่งหน้าวัดม่วง ออกจากวัดม่วงเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงเรียนปัญญาวรคุณ ซอยเพชรเกษม 63 แล้วเลี้ยวเข้าชุมชนหลังวัดม่วง จึงเร่งติดตามไปพบ นายโจ ผู้ต้องหา กำลังนั่งถอดอุปกรณ์รถจักรยานยนต์อยู่ เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบเอกสารรถจักรยานยนต์ดังกล่าวแต่ นายโจ ไม่สามารถนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูได้ และ นายโจ ยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ารถคันดังกล่าวตนเองได้ลัก มาจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 839/108 ซอย เกษตร รุ่งเรือง แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. จริงเพราะไม่มีเงินใช้ และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งสิทธิ ให้นายโจ ทราบ ควบคุมตัวพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.