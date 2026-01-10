อดีตนายกฯ เบิกไพร แจ้งความ ม.157 ผู้ว่าฯ ราชบุรี ปมไม่คืนสิทธิ–ไม่ชดใช้ค่าตอบแทน หลังศาลยกฟ้องนานกว่า 3 ปี

ราชบุรี – อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บ้านโป่ง แจ้งความดำเนินคดีผู้ว่าฯ ราชบุรี ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ไม่เพิกถอนคำสั่งพ้นตำแหน่ง–ไม่ชดใช้ค่าตอบแทนตามคำพิพากษาศาล รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
วันนี้( 10 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดาบตำรวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้เดินทางเข้าพบ พ.ต.ต.สถาพร ก้อนสันทะ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ดาบตำรวจสินชัย เปิดเผยว่า การแจ้งความครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่ตนถูกมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ภายหลังถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากโครงการก่อสร้างตลาดน้ำเบิกไพร ริมแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลในช่วงปี 2558–2560
ต่อมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 7 ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ระบุว่า จากพฤติการณ์แห่งคดีไม่ปรากฏว่าดาบตำรวจสินชัยมีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง และมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี พร้อมให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังคำพิพากษาดังกล่าว ดาบตำรวจสินชัย ระบุว่า ได้ยื่นหนังสือขอคืนสิทธิและขอรับการชดใช้ค่าตอบแทน ซึ่งคิดเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี รวมเป็นเงินกว่า 3 ล้านบาท โดยได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแล้ว 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 และวันที่ 17 ธันวาคม 2568 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการหรือชี้แจงใด ๆ
ดาบตำรวจสินชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การไม่ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงจำเป็นต้องเดินทางมาแจ้งความในครั้งนี้ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตนเอง พร้อมเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เร่งดำเนินการคืนสิทธิและชดใช้ค่าตอบแทนตามคำพิพากษาศาล เนื่องจากเวลาล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว