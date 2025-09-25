“ครูชัยยศ”รับหลั่งน้ำตาหลังพ้นมลทิน โดน ปปช.ชี้ผิดโกงอาหารกลางวันนักเรียน

เชียงใหม่ - เปิดใจ “ครูชัยยศ”..ครูอมก๋อยรับหลั่งน้ำตาหลังพ้นมลทิน หลังถูก ปปช.ชี้มูลความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานกระทำความผิด ฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ สืบเนื่องจากครูชัยยศเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวันนักเรียน จนต้องออกไปขายโรตีเลี้ยงชีพ
กรณี นายชัยยศ สุขต้อ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 ที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด เป็นเจ้าพนักงานกระทำความผิด ฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ สืบเนื่องจากครูชัยยศเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวันนักเรียน ที่อดีตผู้บริหารสถานศึกษาฯ ระบุว่าเป็นการบริหารจัดการอาหารกลางวันเด็ก สำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษา ให้เด็กระดับมัธยมได้กินด้วย เพราะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกินนอน ครอบครัวยากจน เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา
ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 (เชียงใหม่) มีคำพิพากษาว่าครูชัยยศ ไม่ได้กระทำผิดตามที่ ป.ป.ช.กล่าวหา พิพากษายกฟ้อง
ผู้สื่อข่าว ได้ไปพูดคุยกับครูชัยยศ ซึ่งปัจจุบันครูชัยยศ กลับไปเปิดร้านโรตี ในพื้นที่บ้านแปลง ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ครูชัยยศก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากที่ศาลมีคำตัดสินยกฟ้อง ตนเองและคนรอบข้าง ถึงกับร้องไห้ เพราะดีใจที่พ้นมลทินแล้ว
ตอนแรกคิดว่าศาลจะตัดสินให้ผิดไปตามจำเลย 2 คนก่อนหน้านี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาตนเองมีทีมทนายที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือเอกสาร ในการต่อสู้คดี ซึ่งศาลมองว่าตนเองเป็นเพียงแค่ผู้ตรวจรับ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ศาลจึงมีการยกฟ้อง
ด้านครูชัยศ บอกอีกว่า หลังจากนี้ตนเองจะรอเวลา 15 วัน จะไปคัดสำเนาคำตัดสินที่ศาล เพื่อนำไปยื่นต่อศาลปกครอง เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมคืนจากต้นสังกัดที่ถูกให้ออกจากราชเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งตนเองยังมีความหวังว่าจะกลับไปสอนนักเรียน เพราะตนเองคือครู แต่อายุที่ใกล้เกษียณ แล้วกว่าเรื่องราวทั้งหมดจะสิ้นสุด ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับไปสอนหรือไม่
ส่วนจะฟ้องกลับ ป.ป.ช. หรือไม่ อันนี้คงไม่ทำ เพราะเรื่องจบถือว่าจบ แต่สิ่งที่ทำแน่นอน คือทวงความเป็นธรรมที่ตนเองถูกออกจากราชการถึง 2 ปี เพราะจะมีสืบเนื่องถึงเงินบำเหน็จบำนาญที่ตนเองจะได้หลังเกษียณอายุราชการ เพราะตลอดเวลาที่ต่อสู้คดี ชีวิตไม่ได้ราบเรียบ และมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก