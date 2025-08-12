พ่อร้องลูกชายถูกแทงคอดับ คู่กรณียังไม่สลด-ไร้การเยียวยา

พ่อเข้าร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังลูกชายวัย 17 ปี ถูกคู่กรณีวัย 16 ปี ใช้มีดแทงคอจนเสียชีวิต อีกทั้งทางผู้ก่อเหตุยังไม่สลดและไร้การเยียวยา
วันนี้ (12 ส.ค.) พ่อของลูกชาย อายุ 17 ปี เข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด หลังลูกชายถูกแทงคอเสียชีวิต ซึ่งทางผู้ก่อเหตุยังไม่สลดและไร้การเยียวยา
พ่อของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่องว่าลูกชายถูกแทงอาการสาหัส ตนจึงรีบไปโรงพยาบาล เมื่อไปถึงหมอแจ้งว่าให้เซ็นเอกสารเพื่อทําการผ่าตัดด่วนเนื่องจากก่อนหน้านี้หัวใจลูกชายหยุดเต้นและปั้มกลับขึ้นมาได้ เบื้องต้นทราบว่าเหตุเกิดจากเพื่อนของลูกชายมีเรื่องชกต่อยกับคู่กรณีที่เป็นคนแทง โดยลูกชายเข้าไปห้ามแต่กลับถูกผู้ก่อเหตุใช้ทีดแทงเข้าที่คอและตามร่างกายจนเลือดอาบต้องเร่งนําตัวส่งโรงพยาบาล โดยที่มาวันนี้เนื่องจากอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกชาย เนื่องจากหลังเกิดเหตุจนลูกมาเสียชีวิตทางฝั่งคู่กรณีไม่เคยคิดต่อมาช่วยเหลือเยียวยาใดๆรวมถึงไม่มีแม้แต่จะเข้ามาขอขมาศพและขอโทษพ่อ
ด้านพี่ชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิต ระบุว่า ตํารวจได้นัดให้มาไกล่เกลี่ย แต่ทางแม่ผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่มีเงิน และจะไม่ชดใช้ใดๆ ยอมให้ลูกติดคุก ขณะที่ผู้ก่อเหตุก็ไม่มีท่าทีสลด มีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ว่า “ไม่ใช่เรื่องของมึง มึงเข้ามาห้าม เรียกร้องเงิน 5 ล้าน ไปเก็บกับพ่อมึงเถอะกูไม่ให้สักบาท ติดคุกเดี๋ยวก็ได้ออก”
เบื้องต้น นายเอกภพ กล่าวว่า ตนเองจะมอบหมายให้ทนายความประจําเพจสายไหมต้องรอด ไปช่วยดูเรื่องคดีแพ่ง พร้อมประสานเรื่องเงินเยียวยาคดีอาญาให้ทางคุณพ่อ ส่วนคดีจะประสานไปยัง ผกก. เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในคดีนี้เนื่องจากผู้ก่อเหตุอายุเพียง 16 ปี
ทั้งนี้ พ่อของผู้เสียชีวิตได้กล่าวทั้งนํ้าตาว่า “พ่อรักหนู พ่อมีหนูคนเดียว พ่อมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูก พ่ออยากให้หนูไปสบาย” พร้อมฝากถึงผู้ก่อเหตุด้วยว่า อยากให้มาเยียวยาตนเองบ้างเพราะที่ผ่านมาตนใช้ชีวิตอยู่กับลูกแค่ 2 คน ส่วนเหตุผลที่ตั้งชื่อลูกว่า “ฟลุ๊ค” เพราะภรรยามีบุตรยากและเคยตั้งท้องลูกชายแต่ก็มาแท้งไป จนกระทั่งมี “ฟลุ๊ค” แต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียลูกชายคนเดียวไป